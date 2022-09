O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder recebeu em seu gabinete o novo comandante do 16º Grupamento de Bombeiros do Interior, major Kleber Moura de Oliveira, e o subcomandante, capitão Bruno César Penna Gobbo. Na ocasião, foi confirmada a locação de um imóvel para a implantação da base provisória do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado no município.

A reunião contou também com a participação do secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti. O convênio do Governo do Estado com a Prefeitura, que vinha sendo negociado desde 2021, vem sendo acompanhado desde o início pelo vereador Professor Antonio, assim como pelo ex-comandante do 16º, tenente coronel Harley Washington Ferreira.

O convênio foi publicado no Diário Oficial do Estado do último dia 15 de setembro. Firmado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, e o Município, a parceria prevê a “execução de serviços de prevenção e extinção de incêndios, busca e salvamento e outros que, por sua natureza, insiram-se no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar” paulista.

De acordo com Fanti, a Prefeitura de Nova Odessa segue agora com os trâmites para que a locação aconteça ainda neste mês, e a preparação do prédio ocorra até dezembro. “Foi uma reunião muito proveitosa. A gestão do prefeito Leitinho segue empenhada, não medindo esforços, para que a Base dos Bombeiros entre em operação o mais breve possível, beneficiando a população de Nova Odessa, que sempre dependeu de outras cidades da região”, explica.

O Corpo de Bombeiros funcionará de forma provisória em imóvel locado até que seja construída a sua base definitiva no Bosque dos Cedros, em área municipal de 3,9 mil metros localizada na Avenida João Pessoa, a poucos metros da Avenida Ampelio Gazzetta – que também abrigará, futuramente, as bases da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Defesa Civil Municipal, formando o “Complexo Municipal de Segurança”.

“Demos carta branca ao nosso secretário de Segurança, o coronel Fanti, para locar o imóvel a fim de colocarmos o Corpo de Bombeiros em operação até recebermos a verba para construir o prédio próprio. Já temos até caminhão autobomba e viatura de resgate reservados em São Paulo, assim como a mobília, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e equipamentos eletrônicos, que custaram cerca de R$ 2,1 milhões”, destacou Leitinho.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar em Nova Odessa contará com um efetivo de 14 profissionais militares (cujos salários e benefícios também vão ser pagos pelo Estado). Já a Prefeitura vai arcar com os custos mensais da base (como água, luz e telefone).

Atualmente, Nova Odessa conta com a Associação dos Bombeiros Civis Voluntários, com equipes para resgate e remoção de feridos leves. Casos mais graves, no entanto, demandam o acionamento da corporação estadual, cujas unidades mais próximas ficam sediadas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.