O prefeito Leitinho Schooder confirmou nesta segunda-feira (15/08), em reunião com representantes do Hospital de Amor de Barretos, que a carreta de exames de mamografia e Papanicolau da instituição vai atender em Nova Odessa entre os dias 18 e 26 de agosto. Serão realizados, através da parceria com o Hospital, cerca de 700 exames em mulheres atendidas pela Rede Municipal de Saúde – incluindo 300 mamografias e 400 exames de Papanicolau.

Participaram da reunião o secretário municipal de Saúde, Silvio Corsini, a supervisora do programa, Thayla Bianca Cobacho, o coordenador regional do Hospital de Amor, Júlio Ferreira, a coordenadora local de arrecadação da instituição, Cristina Galhardo, o encarregado da instalação e manutenção do consultório e laboratório móvel, Fábio Silva, o motorista da carreta, Valdemir Bianchi Rodrigues, e a equipe de Regulação da Rede Municipal.

A carreta vai ficar estacionada em frente à Prefeitura, onde já existe a infraestrutura elétrica e hidráulica necessárias e que é um local que fica muito próximo ao complexo formado pelo HMNO (Hospital e Maternidade Municipal) e pelo Ambulatório de Especialidades. O atendimento vai acontecer nos sete dias úteis do período (18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26/08), sempre em horário comercial e mediante agendamento. Vão passar por mamografias mulheres de 40 a 69 anos, e pelo Papanicolau, mulheres de 25 a 64 anos.

Serão atendidas moradoras de Nova Odessa que estão atualmente aguardando por estes exames na Rede Básica, formada pelas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade e pelo Ambulatório de Especialidades. Estas pacientes serão informadas por telefone da data e horário de seus exames pela equipe de Regulação da Rede Municipal de Saúde, ou pelas equipes das UBSs onde são atendidas.

Mulheres da cidade que não estão “na fila” aguardando pelos exames atualmente, mas que estejam interessadas neste atendimento gratuito, podem inclusive procurar a UBS mais próxima de sua residência já a partir desta terça-feira (16/08), para manifestarem interesse em eventuais vagas remanescentes.

Um diferencial do atendimento oferecido na carreta de exames de mamografia e Papanicolau do Hospital de Amor é que a paciente que apresentar qualquer suspeita ou alteração é imediatamente encaminhada para exames complementares, como ultrassons e biópsias, na unidade da instituição que fica em Campinas.

O atendimento só é “encerrado” quando há um diagnóstico fechado – e, se a mulher precisar, vai receber também um encaminhando para tratamento oncológico em hospitais de referência da região via SUS (Sistema Único de Saúde), ou no próprio Hospital de Amor, em Barretos/SP (para onde já são eventualmente encaminhados pacientes de Nova Odessa).

“Só temos que agradecer ao Júlio, à Cristina, à Thayla e a toda a equipe do Hospital de Amor por essa parceria muito importante para as mulheres de Nova Odessa que dependem do SUS para poder fazer o acompanhamento da sua saúde íntima. Quase não temos mais ‘fila’ por exames de mamografia em Nova Odessa atualmente, e mesmo assim a carreta vai nos ajudar muito, porque é um atendimento diferenciado, que só termina com o diagnóstico fechado, agilizando o começo do tratamento de quem precisar”, afirmou o prefeito Leitinho.