O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder entrou ‘de cabeça’ na campanha do ex-prefeito de Atibaia Saulo, candidato a deputado federal. Leitinho criou uma lista de transmissão esta semana no whatsapp para divulgar Saulo, e disse que ele “sempre acreditou em Nova Odessa, acreditou em nós e agora é hora de retribuir todo esse compromisso que ele teve com nossa cidade”.

Leitinho já tinha apresentado Saulo no começo de setembro, apontado-o como “a renovação, é a esperança, é a mudança e, principalmente, é a parceria que Nova Odessa precisa”.

Nova Odessa tem como candidata a deputada federal a vereadora Márcia Rebeschini (PV). Na cidade, os candidatos de Americana, Santa Bárbara e Sumaré devem buscar votos nesta eleição.