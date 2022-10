O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) e o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB) terminaram a eleição do último domingo empatados com o resultado que saiu das urnas. Se o candidato ‘oficial’ do governo Leitinho foi mal nas urnas (690 votos), Bill perdeu com o deputado da região Vanderlei Macris e, pior, viu o governo do Estado ‘ir embora’ já no 1o turno.