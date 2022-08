O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, apresentou na manhã desta sexta-feira (19/08) o novo armamento e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adquiridos para a GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa com apoio de duas emendas impositivas ao Orçamento deste ano do Município. Foram entregues à corporação mais oito pistolas calibre 9 milímetros e 24 coletes balísticos da especificação mais atual, nível III-A.

Estavam presentes o secretário de Segurança do Município, coronel Carlos Fanti, os vereadores Paulinho Bichof e Cabo Natal (autores das duas emendas utilizadas na compra dos equipamentos), o comandante da Guarda, Luciel Carlos de Oliveira, o subinspetor Santos, os GCMs Lucas e Camargo e a GCMF Basílio, além de autoridades, assessores e servidores.

Os novos equipamentos custaram R$ 91.467,76, dos quais R$ 34.608,98 vieram da emenda impositiva do vereador Natal e R$ 15.000,00 da destinação de Bichof. A “diferença” foi bancada pelos cofres públicos municipais. O novo equipamento completa e reforça outros investimentos realizados recentemente pela Prefeitura em Segurança Pública.

Em fevereiro deste ano, por exemplo, a atual gestão municipal já havia adquirido e entregue à GCM dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12 e oito pistolas calibre 9mm com corpo em polímero e brasão do município gravado, além 7 mil munições dos calibres .40 e 9mm – num investimento de R$ 125 mil com recursos próprios.

Em seguida, em abril, o prefeito Leitinho entregou à corporação municipal as chaves de três novas viaturas zero quilômetro, sendo dois 02 modelos VW T-Cross 1.0 turbo 2022 e uma modelo VW Amarok cabine dupla 2022. Por fim, em junho, a GCM recebeu uma nova viatura para a Patrulha Rural – uma picape Mitsubishi 4×4 zero totalmente equipada, destinada pelo Governo do Estado através do Programa “AgroSP+Seguro Segurança no Campo”.

DECLARAÇÕES

“As pistolas são uma plataforma moderna, robusta, indicada para o trabalha das forças de Segurança. Os coletes oferecem maior proteção aos agentes. Nossa GCM assume hoje um papel de protagonista na defesa da sociedade, então agradecemos o prefeito e os vereadores por terem esse olhar para nosso trabalho”, comentou o comandante Luciel.

“Nosso foco é a modernização e valorização do nosso profissional, o que temos feito com a aquisição de equipamentos e coletes mais modernos. O prefeito está liderando esse movimento e conta com o apoio dos vereadores. Temos muitos projetos e vamos fazer com que Nova Odessa volte a ser referência na área”, acrescentou o coronel Fanti.

“É uma satisfação ver a materialização desse projeto das emendas impositivas. Hoje vemos aqui um dos resultados, essa emenda que eu destinei para a nossa corporação, valorizando os nossos agentes municipais. Fico muito feliz porque, quando investimos em Segurança, damos qualidade de vida para nossa população”, apontou Cabo Natal.

“Quero agradecer os nossos guardas, ao prefeito Leitinho e ao coronel Fanti. Temos trabalhado em conjunto com a corporação e vemos os índices de produtividade, então sabemos do empenho e da garra com que a GCM desempenha em nossa cidade. Vemos o trabalho sendo efetuado e nossa Guarda bem cuidada”, lembrou o vereador Bichof.

“Sabemos da importância deste equipamento para a nossa GCM. Isso dá segurança aos nossos servidores. Naturalmente, a nossa população também ganha em segurança. Estamos investindo cada vez mais na GCM, não é fácil, mas temos conseguido adquirir esses equipamentos para ajudar nossa Guarda a combater o crime”, finalizou o prefeito Leitinho, agradecendo aos dois vereadores.