O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou nesta sexta-feira (1º/07) a viabilização da implantação de uma Unidade de Bem-Estar Animal na cidade. Trata-se de uma espécie de ambulatório de cuidados veterinários voltado ao atendimento de pets de famílias de baixa renda de Nova Odessa beneficiárias de programas sociais, bem como emergências envolvendo animais acidentados em vias públicas ou bichos silvestres resgatados ou capturados pelas polícias ambientais.

A construção da unidade foi viabilizada como contrapartida ao Município pela implantação de um novo condomínio horizontal de 110 casas de alto padrão pela SM Invest – o Village Di Capri.

O futuro Bem-Estar Animal terá 385 metros quadrados de área construída e um custo estimado em cerca de R$ 1,2 milhão (em valores de mercado, vigentes na Construção Civil). O novo serviço de Saúde Pública vai ser construído em uma área municipal do bairro Recanto do Guarapari. O projeto prevê consultórios, centro cirúrgico, pós-operatório e ambulatório.

Participaram da assinatura do termo de compromisso de contrapartida social o vereador Tiãozinho do Klavin, o secretário municipal de Governo, Robson Paulo, os adjuntos de Obras, Renan Cogo, e de Governo, Carla Lucena, além da médica veterinária encarregada do Setor de Zoonoses Paula Faciulli, e do defensor da causa animal Cadu Pinotti Jr. Pela SM Invest, estavam presentes os sócios diretores Thiago Santon e Edimar Bueno de Oliveira e o advogado Eduardo Augusto.

O projeto arquitetônico da futura Unidade de Bem-Estar Animal foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura de Nova Odessa, com apoio da equipe do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde. A próxima etapa, após a aprovação e liberação definitiva da implantação do empreendimento habitacional, será detalhar o projeto executivo do prédio e entregá-lo à empreendedora, para início das obras – que devem durar 90 dias após o início dos trabalhos.

O Bem-Estar Animal não é “canil e gatil” municipal, e não deve ser confundido com um abrigo para animais abandonados – este papel vai continuar sendo desempenhado pela parceria do Município com a AAANO (Associação Amigos dos Animais).

“Será um serviço para atendimento de emergências veterinárias de animais de famílias carentes da cidade, que muitas vezes também têm o seu bichinho de estimação em casa, mas não podem pagar uma clínica veterinária. Também nos deparamos muitas vezes com animais soltos doentes ou acidentados, que merecem um cuidado adequado. É importante esse primeiro passo, de construir o prédio e implantar essa unidade, o que era um compromisso meu e do meu vice-prefeito Mineirinho”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Quero parabenizar o prefeito por essa conquista, é algo que a gente precisa muito em Nova Odessa, nossa cidade ganha muito com a implantação de um Bem-Estar Animal”, afirmou o vereador Tiãozinho.

“Também sou médico veterinário, tenho toda uma vida de luta nessa área, enquanto vereador eu já cobrava muito um Bem-Estar Animal em Nova Odessa, e vamos manter a cidade como referência nessa área”, finalizou Leitinho.