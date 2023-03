Leitinho acompanha aula inaugural de Robótica na rede municipal

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, acompanhou na última quinta-feira (09/03) a aula inaugural de Robótica Educacional na Rede Municipal de Ensino mantida pela Prefeitura de Nova Odessa. A aula de inauguração aconteceu na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dante Gazzetta, no Centro (onde o próprio Leitinho estudou quando criança), mas o programa contempla no total cerca de 1.200 crianças de 6 e 7 anos das turmas de 1º e 2º ano.

As aulas de Robótica Educacional são mais uma novidade da atual gestão municipal visando a adoção plena da “Educação 4.0”, ou “Educação Tecnológica” na Rede Municipal de Ensino, capacitando os alunos para a atual revolução tecnológica em curso. Elas complementam outras medidas adotadas desde 2021, entre elas, as lousas digitais, o aplicativo de aulas digitais e a disponibilização de internet sem fio em todas as creches e escolas municipais.

“A Robótica vai ajudar nossas crianças tanto no estudo de Matemática, Português, Ciências, quando na interação, no trabalho em grupo, na liderança. É uma tecnologia que vai preparar nossas crianças para o mercado de trabalho no futuro. Daqui 15, 20 anos é que vamos ver como foi importante termos adotado esse projeto hoje”, comentou o prefeito Leitinho.

“A Robótica é fundamental hoje em dia, as crianças já estão muito animadas com as aulas, porque ajuda muito na produção em sala de aula, na organização, no compromisso dos alunos com o aprendizado. A gente só tem a agradecer”, comentou a professora Katerini Pereira, do 2º ano do Dante Gazzetta.

“Enquanto escola, a EMEF Dante Gazzetta agradece a gestão municipal por esse projeto tão importante, que trabalha a interação entre os alunos, a troca de saberes, o conhecimento que é produzido através da tecnologia”, acrescentou a coordenadora pedagógica da unidade, Maria Cecília.

O aluno João dos Santos Filho, do 2º ano, adorou a experiência. “A gente fez um robozinho, estou achando a aula muito legal, porque temos que fazer um monte de coisas, uns robozinhos, que são muito legal de montar”, disse o aluno, que foi o “técnico” da turma, ou seja, o encarregado por operar o robô montado em conjunto pelo grupo.

“Nós agradecemos a sensibilidade que o prefeito Leitinho tem de dar liberdade e confiança à equipe técnica da Educação Municipal, nos professores, de fazer esse investimento nos nossos alunos. A gente percebe aqui a alegria das professoras, da coordenadora, da diretora e sobretudo dos alunos. É um investimento no futuro dessas crianças, que são hoje protagonistas do próprio conhecimento. O prefeito tem uma história pessoal de superação e sabe o quanto uma Educação de qualidade é importante”, finalizou o secretário municipal de Educação (e servidor de carreira no Município), José Jorge Teixeira.

Cerca de 80 educadores foram capacitados para a aplicação do programa nas 12 unidades do Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal, entre coordenadores pedagógicos, professores de 1º e 2º ano e professores de AEE (Atendimento Educacional Especializado).

A partir desta semana, os alunos estão tendo contato com os kits e o material pedagógico adquiridos pela Prefeitura. O projeto prevê também a presença de consultores educacionais nas 12 unidades de Ensino Fundamental do Município, que dão o suporte aos professores durante as aulas de Robótica. A Secretaria de Educação já estuda estender a novidade gradualmente para outros anos (séries) do Fund 1.

