Robótica. Leitinho anuncia aulas na rede municipal

A gestão do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, vem revolucionando a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa, com a adoção de lousas digitais nas salas de aula, aplicativo de aulas digitais e internet sem fio em todas as escolas, a distribuição de kits de livros e do “Palavra Cantada” e o maior programa da história de reformas e melhorias nas creches e escolas da cidade. E, para 2023, a Prefeitura prepara mais novidades – começando pela adoção de aulas de robótica para os cerca de 1.200 alunos dos 1º e 2º anos.

A compra dos 240 kits de equipamentos e do material didático (apostilas) para as aulas de Educação Tecnológica através da Robótica Educacional foi anunciada nesta sexta-feira (20/01) pelo prefeito Leitinho, seu vice Alessandro Miranda, o Mineirinho, e pelo secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

Cerca de 40 diretores, vice-diretores, coordenadores e monitores da Rede participaram, também nesta sexta-feira, da apresentação da nova tecnologia, promovida por especialistas da fornecedora, em uma sala da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dante Gazzetta, no Centro. Em breve, os educadores encarregados das aulas vão receber também capacitação técnica para as aulas nas escolas.

“Tudo que nossa gestão puder fazer para preparar nossas crianças para o mercado de trabalho do futuro, nós vamos fazer – desde a compra das lousas digitais com acesso à Internet até esses kits de robótica”, justificou o prefeito Leitinho.

“É uma visão bem inovadora da nossa Educação Municipal, complementando as lousas digitais, a plataforma Novo Educação, a internet wi-fi e, agora, a robótica, para complementar esse trabalho pedagógico nas nossas escolas”, afirmou o secretário.

“A robótica vai ser inserida como parte do currículo dos alunos do 1º e do 2º ano. Cada aula passa por todas as demais disciplinas e trabalha habilidades da BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Vamos distribuir um kit para cada quatro alunos, que vão trabalhar em grupo”, completou a diretora de Ensino Fundamental da Rede, Denile Tupynambá Marin.

OUTRAS MELHORIAS

Algumas das principais ações da atual gestão municipal adotadas na Rede Municipal de Ensino a partir de 2021 foram a compra de 105 lousas digitais e da plataforma Novo Educação (o aplicativo para aulas digitais), a reforma de 15 Unidades, a entrega de dois kits com 8 livros cada para os alunos, a retomada da Semana da Educação em 2022, a disponibilização de internet sem fio (wi-fi) em todas as escolas municipais e a parceria com o SEBRAE para as aulas do JEPP (Programa Jovens Empreendedores) nas 4 escolas de período integral – entre outras.

Também foi concluído com êxito, em 2022, o processo de reconhecimento das 200 EDIs (Educadoras de Desenvolvimento Infantil) como profissionais da Docência, através de um Projeto de Lei Complementar do prefeito Leitinho construído a quatro mãos junto à categoria e aprovado pela Câmara, pondo fim a luta de 30 anos da categoria.

Tudo isso já refletiu no reconhecimento externo do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Nova Odessa na área, com a cidade sendo apontada como tendo o melhor Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2022, referente a 2021 (com nota 6,8).

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo atende cerca de 5,6 mil alunos.

