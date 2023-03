Leitinho anuncia reforma do PS do Hospital e mais

O prefeito novaodessense Leitinho Schooder (PSD)

e seu vice-prefeito Alessandro Mineirinho anunciaram nesta semana a primeira ampla reforma da ala do Pronto Socorro do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal “Doutor Acílio Carreon Garcia”) em décadas. As obras têm como objetivo otimizar o fluxo de trabalho, ampliar o conforto dos pacientes e as condições de trabalho da equipe, humanizando ainda mais o atendimento prestado à população. As intervenções devem começar já em abril (em data a ser informada previamente) e vão ser custeadas com recursos da própria Prefeitura.

Durante o período da reforma, o atendimento adulto de urgência e emergência na Rede Municipal de Saúde será concentrado exclusivamente no PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada (antiga UR – Unidade Respiratória), que vai passar, assim, a atender 24 horas por dia, sete dias por semana.

Além de uma nova fachada com recuo para o desembarque de pacientes, a reforma do Hospital vai abranger as salas hoje utilizadas para recepção, triagem, Enfermagem, medicação, inalação e observação de adultos, bem como a Pediatria (cujo atendimento, no entanto, deve permanecer no HMNO durante a reforma, mas em outro setor do prédio).

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Serrano, o Pronto Atendimento do Alvorada vem sendo preparado há cerca de um mês para atuar, durante as obras no HMNO, como o Pronto Socorro Municipal. As melhorias no prédio da antiga Unidade Respiratória estão sendo feitas dentro do “pacote” de intervenções nos prédios da Rede Básica, e já estão 70% concluídas.

Dentre as melhorias, o prédio do PAM Alvorada recebe reparos no telhado, com a troca de calha e rufos e remoção da sujeira, impermeabilização, reparos em trincas e rachaduras, nova pintura interna e externa, recuperação do gradil e novo paisagismo.

“O objetivo é deixar o PAM cada vez melhor para o atendimento aos munícipes. Agradeço ao prefeito Leitinho e a toda a gestão municipal pelo apoio e empenho por mais essa obra na nossa Rede Municipal de Saúde”, completou Jaqueline. O “pacote” de manutenções contempla ainda as UBSs 1 (no Centro), 2 (no Jardim São Jorge), 5 (do Jardim Alvorada) e 7 (do Jardim Nossa Senhora de Fátima), além do PAM do Jardim Alvorada.

“Estamos fazendo essas reformas nas UBSs que são muito importante para melhora a qualidade do atendimento prestado à população de Nova Odessa, e também as condições de trabalho da própria equipe da Saúde Municipal. Com as melhorias e essas novas cores, os prédios ficam mais aconchegantes para todos”, afirmou o prefeito Leitinho recentemente.

