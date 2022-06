O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, o secretário municipal de Esporte, Tiago Gentil, e seu adjunto, José Henrique Carvalho, confirmaram esta semana a retomada e realização, a partir de agosto, o Campeonato Municipal Amador de Futebol de 2022. E com novidades: não haverá cobrança de taxas de inscrição e de arbitragem por parte das equipes participantes.

A competição deve tomar o calendário do segundo semestre e envolver cerca de 1.200 atletas e dirigentes dos times e clubes amadores da cidade, totalizando 46 equipes participantes, com jogos nos nove campos municipais – incluindo as finalíssimas do Estádio Municipal Natal Gazzetta. As equipes que participaram da última edição, em 2019, têm suas vagas garantidas, mas a pasta vai receber, a partir da próxima quarta-feira (22/06), eventuais manifestações de interesse de potenciais novos times caso surjam vagas.

Outras novidades adiantadas por Leitinho, Tiago Gentil e Zé Henrique é a realização de um coquetel de lançamento da competição e, principalmente, de um grande evento de premiação após as finais, com a distribuição não apenas dos troféus e medalhas aos campeões das três divisões em disputa, mas também para o melhor jogador, artilheiro, goleiro menos vazado e atleta revelação – este último, como forma de incentivar a partição de jovens jogadores.

“Após dois anos da pandemia, a vacinação em massa da nossa população está permitindo que a vida comece a voltar ao normal, e não poderíamos deixar de incluir nessa retomada o tradicional Campeonato Amador de Nova Odessa, que movimenta os esportistas da nossa cidade, as torcidas, os campos, os bairros, tudo num clima gostoso, de rivalidade sadia e incentivo à prática esportiva por todos. Estamos satisfeitos em confirmar a volta do Campeonato Amador”, comentou o prefeito Leitinho.

Tiago Gentil confirmou também que o regulamento deste ano terá foco no chamado “fair play”, ou seja, no “jogo limpo”, sem violência. “Por isso, além de um regulamento rígido neste quesito, prevendo até a suspensão de atletas e equipes envolvidos em casos de agressão, vamos premiar também a equipe mais disciplinada, com menor número de cartões”, comentou o secretário de Esportes da cidade, ex-jogador profissional de futebol.

O experiente árbitro Zé Henrique destacou também que, neste ano, as bolas serão padronizadas e iguais nas três divisões, também fornecidas pela Prefeitura junto à arbitragem – que, na final, deve incluir ainda um “árbitro FIFA”, adiantou o secretário-adjunto.

Por fim, Zé Henrique destacou que o Campeonato Municipal Amador de Futebol de 2022 promovido pela Prefeitura de Nova Odessa vai utilizar o aplicativo Copa Fácil, como já acontece com o Campeonato Municipal de Futebol Minicampo em andamento neste momento. Além de garantir uma melhor organização das tabelas, o app gratuito para celulares fornece todas as informações ao término de cada rodada e traz uma tabela completa, com classificação, contagem de gols, número de cartões distribuídos por rodada etc.