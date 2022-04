O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou nesta semana o início dos trabalhos de sondagem e relocação das redes de gases, elétrica e hidráulica na área onde será construído o prédio que vai abrigar a futura UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa). Leitinho estava acompanhado do vereador Oseias Jorge.

Todas as etapas da obra civil do futuro anexo do Hospital Municipal estão sendo realizadas através de um acordo de contrapartidas firmado pela Administração Municipal com o empresário José Messias Sposito Junior, da Midas Incorporadora e Administradora Ltda, muito atuante no mercado imobiliário e no ramo da Construção Civil na cidade. Todas as etapas da negociação foram conduzidas pessoalmente pelo prefeito e seu vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

“Uma boa notícia para a nossa população: a tão sonhada obra da UTI está começando nesta semana. Era uma promessa de campanha minha e do Mineirinho que vamos construir uma UTI para Nova Odessa, a cidade já está com mais de 70 mil habitantes e merece uma UTI. E para quê uma UTI? Para salvar vidas da população de Nova Odessa, é isso que nós todos queremos”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Quero parabenizar o prefeito, o vice-prefeito, a equipe da Secretaria de Obras e a empresa Midas por entenderem a necessidade da população de nova Odessa, pelo início dessa obra tão importante para a nossa cidade”, elogiou o vereador Oseias.

Segundo o secretário-adjunto de Obras e Planejamento da Prefeitura, Renan Cogo, a atual etapa (inicial) das obras consiste na sondagem e relocação das redes existentes no local da futura UTI – inclusive a rede de gases (oxigênio) do novo tanque externo de 1.730 metros cúbicos equivalentes de oxigênio líquido medicinal, instalado pela atual gestão no ano passado para garantir o atendimento no pior momento da pandemia de Covid-19. Em seguida, deve ter início a construção do alicerce do prédio. “São intervenções prévias necessárias no local, para garantir que não haja impactos no funcionamento do Hospital”, apontou o engenheiro.

A construção do prédio (a obra civil) que vai abrigar a UTI foi anunciada no final de dezembro pelo prefeito o Leitinho e pelo vice Mineirinho. As etapas de sondagem e relocação de redes, assim como a obra em si, não trazem custos para a Prefeitura. Paralelamente às obras civis do novo prédio anexo ao HMNO, a gestão municipal busca recursos externos para a aquisição dos equipamentos necessários para operacionalizar o novo serviço.

Atualmente, os pacientes de Nova Odessa que precisam de internação em leitos de alta complexidade do tipo UTI são encaminhados para hospitais públicos de referência na região, alocadas para o Município pela CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde de Campinas).

OBRAS NA SAÚDE

Esta não é a única obra promovida pela Prefeitura na Rede Municipal de Saúde. Ano passado, no auge da demanda por leitos respiratórios causada pela pandemia de Covid-19, foi feita a modernização e ampliação da capacidade da rede de gases (oxigênio) do Hospital. Em seguida, foi feita a instalação do tanque externo de oxigênio na antiga UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, atual extensão da UBS 5.

Também segue em andamento final a reforma e modernização da Clínica Médica do Hospital e Maternidade Municipal (a ala de internação do HMNO), do piso térreo e do telhado do Ambulatório de Especialidades Médicas e de ampliação e modernização da Central de Ambulâncias, localizada entre o HMNO e o Ambulatório de Especialidades.