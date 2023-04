Leilão de camisas de jogador arrecada R$ 275 mil para vítimas de terremoto

A ação beneficente (leilão) que envolveu os melhores jogadores e

jogadoras de futebol do mundo foi capaz de arrecadar R$ 275 mil para os afetados pelo terremoto que atingiu Turquia e Síria em 31 de março. Nas últimas semanas, os jogadores e jogadoras eleitos para a seleção de melhores do mundo do FIFPRO World 11 tiveram camisas autografadas leiloadas na plataforma MatchWornShirt com o objetivo de coletar fundos destinados às vítimas.

Ao todo, são 44 camisas no leilão – todas assinadas e uma emoldurada de cada jogador. Dos 44 itens, 36 já foram arrematados até aqui, e os demais entrarão em leilão nas próximas semanas. As camisas de Kylian Mbappé, Lionel Messi e Erling Haaland foram os itens arrematados pelos maiores valores. Os itens do francês Mbappé receberam lances de mais de R$ 28 mil.

Todas as camisas da campanha foram doadas e autografadas pelos próprios jogadores, e ainda receberam a aplicação de um patch exclusivo do FIFPRO World 11 contendo uma mensagem de apoio a Turquia e Síria, para tornar cada item mais especial e colecionável. A ação beneficente foi uma iniciativa resultado da parceria entre a FIFPRO (Federação Internacional das Associações de Jogadores Profissionais) e MatchWornShirt, renomada plataforma de leilões de camisas utilizadas por atletas.

Os valores arrecadados pelos itens leiloados são a campanhas que têm como objetivo construir casas para aqueles que perderam seus lares devido ao terremoto.

Em linha com outras iniciativas em apoio às vítimas do terremoto, a MatchWornShirt também vem promovendo outros leilões beneficentes de camisas com verba destinada a Turquia e Síria, com participação de jogadores do mundo inteiro.

Miss Goiás, Mariana Marquini posa sexy e fala de semelhança com Dakota Johnson

A modelo e influencer Mariana Marquini, 22 anos, postou um vídeo reproduzindo uma cena da atriz Dakota Johnson no filme ’50 Tons de Cinza’. Foi o suficiente para a web começar a comparar as semelhanças físicas das duas. O vídeo, claro, viralizou e a Miss Goiás passou a ser chamada de sósia da estrela americana. Por conta disso, Mariana ganhou seguidores e atraiu a atenção até de famosos nas redes.

“Sempre rola uma comparação com ela. Já me confundiram no aeroporto. Na internet me chamam de sósia. Só não confundem mais por conta da nossa diferença de idade. É aquela coisa, sempre falam: te conheço de algum lugar, você é artista gringa? Dou risada. Acho que o corte de cabelo deixa mais parecida. E acho o máximo porque ela é maravilhosa. Vou fazer até uma harmonização facial para ficar mais parecida. Quem sabe não atraio um Chris Martins para a minha vida”, brinca a Miss sobre o marido de Dakota, vocalista do Coldplay.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Marquini (@marquinimariana)



Justamente por conta das comparações, Mariana decidiu entrar no concurso Miss da Copa do Brasil, que reúne as torcedoras mais lindas do país. Ela vai representar o Goiás Futebol Clube. “Esse lance de ser chamada de sósia me fez acreditar no meu potencial. Nunca me imaginei com um título de Miss. Quem sabe o concurso não me leva a conhecer a própria Dakota. Aliás, ela me inspira quando o assunto é sensualidade. Em cena, ela tem muito sex appeal. Vou me inspirar nela para o desfile”.

Mas, ao contrário da atriz americana, Mariana não pretende seguir no cinema. A Miss Goiás tem projetos para televisão, mesmo tendo recusado o convite de um reality show. “Era de pegação e na época eu namorava. Hoje estou livre, pronta para causar em algum outro reality por aí (risos). Mais do que tudo isso, como Miss quero influenciar as pessoas a acreditarem em si mesmas. Quero ajudar a empoderar as mulheres. Mais do que a disputa, tenho essa missão”.

