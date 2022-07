A vereadora de Americana Natália Camargo protocolou um Requerimento pedindo esclarecimentos ao Poder Executivo sobre a execução da Lei do Silêncio a Bares e Restaurantes entre outros. O assunto será colocado em pauta na próxima quinta-feira (7) na Câmara Municipal e já começou a gerar movimentação de defensores de bares e restaurantes da cidade.

Em grupos de whatsapp, donos de bares estão recebendo e repassando mensagem falando para “ficar atentos e estar presentes neste dia na Câmara pois essa Lei (ou o avanço dela) é um retrocesso para nós e Americana”.

IGREJAS, IPTUs E QUEM VIVE DA NOITE– A mensagem ainda avisa que “precisamos questionar o porque todas igrejas não pagam IPTU, muitas nem adequação de soronidade possuem”. O texto termina com uma defesa ao público da noite (que trabalha e consome). “Lei do silêncio serve apenas para esses tradicionalistas que preferem gastar em outras cidades do que ficarem aqui em Americana e fazer a roda girar por aqui”.