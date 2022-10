A Lei Municipal nº 3.512/13 que trata do recolhimento de veículos abandonados em vias públicas de Santa Bárbara d´Oeste completou nove anos e está cumprindo seu objetivo. Durante este período foram notificados 3.178 veículos, dos quais 305 acabaram guinchados e recolhidos ao pátio municipal. Os demais foram removidos das vias pelos proprietários.

A lei regulamenta que veículos em estado de abandono não podem permanecer em via pública por questões ambientais e de segurança. Caso isso ocorra, a Guarda Municipal notifica aplicando um adesivo no veículo, concedendo prazo de 10 dias para que o proprietário o remova do local. Não sendo retirado, o veículo é guinchado ao pátio municipal.

“A lei funciona de maneira efetiva atuando na área ambiental, já que evita que os veículos abandonados sejam potenciais transmissores do mosquito da dengue. Na área de segurança viária, evita que estes veículos sejam causa de acidentes de trânsito. Por fim, no aspecto de segurança pública, estes veículos abandonados eram utilizados por usuários de entorpecentes, bem como serviam para que os traficantes escondessem drogas”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

O munícipe que se deparar com um veículo em estado de abandono, pode informar à Guarda Municipal pelo telefone 153, que tomará as devidas providências de acordo com a lei em vigor.