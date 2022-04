As eleições brasileiras de 2022 já estão gerando debates e especulações nos mais diferentes setores. Durante a Brazil Conference, nos Estados Unidos, Jorge Paulo Lemann se pronunciou sobre o assunto.

No evento, organizado por alunos brasileiros de Harvard e MIT, o bilionário falou sobre as expectativas para o futuro eleitoral. “Temos uma eleição em curso no Brasil. No ano que vem, teremos um novo presidente”, disse Lemann.

Ele também comentou sobre os rumos educacionais do país. “Meu objetivo básico é tentar melhorar a educação no Brasil. Temos um kit sobre como aprimorar a educação no Brasil, e estou ansioso para apresentar esse kit e as coisas em que temos trabalhado nos últimos anos.”

Após a declaração, o empresário não falou mais sobre política e não concedeu entrevistas para a imprensa no evento.