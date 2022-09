As avenidas Castelhanos e Campos de Jordão, regiões dos bairros São José e Parque Novo Mundo, receberam a nova iluminação com lâmpadas de LED. Com investimentos de R$7,4 milhões, provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), a Prefeitura de Americana está implantando 2.900 pontos de LED visando a melhorias, atualização e modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade.

A implantação da nova iluminação de LED também está sendo finalizada na Praça Comendador Müller, na área central da cidade. As regiões do Jardim Brasília, Terramérica e Universitário também foram contempladas com a iluminação mais eficiente e econômica, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“É um investimento importante que a gestão do prefeito Chico Sardelli tem priorizado. Está sendo feito em toda a cidade, contemplando bairros, praças, principais ruas e avenidas, inclusive nos pontos escuros onde nunca houve iluminação, proporcionando mais segurança nas vias públicas e à população. São utilizados recursos próprios da CIP, que retorna em melhorias para a população”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.