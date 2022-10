A Festa das Nações de Nova Odessa acontece neste final de semana – na sexta, sábado e domingo, dias 07, 08 e 09 de outubro –, na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura. O evento deste ano reserva muitas novidades, que vão da programação musical, passando pelos deliciosos pratos típicos vendidos nas barracas das entidades assistenciais, a melhorias na infraestrutura.

A montagem, por exemplo, segue a todo vapor, tanto do palco onde acontecerão os shows nos três dias de programação, quanto das barracas. E a Praça dos Três Poderes, onde é montado o recinto da Festa, está ganhando desde o início da semana uma nova e moderna iluminação de LED – cuja melhora já pôde ser verificada por quem trabalha dia e noite no local preparando o grande evento.

A equipe da Secretaria Municipal de Obras segue trabalhando nesta quinta-feira no término da substituição de 96 antigas luminárias de vapor metálico de 250 watts por novas unidades de LED de 150 watts cada. A iniciativa visa maior luminosidade e melhor rendimento, além de gerar economia de aproximadamente 40% no consumo total.

“A produção (de luz) do LED é superior à do vapor metálico. Estamos substituindo luminárias de vapor metálico, que produziam 12 mil lumens, por LEDs, que chegam à produzir 22 mil lúmens – uma eficiência superior em 10.000 lumens por ‘pétala’. Isso garante uma praça muito melhor iluminada, deixando o ambiente mais bonito, agradável e seguro”, explicou o engenheiro Emerson Príncipe Padela, da Secretaria de Obras.

“E, a pedido do prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder), estamos planejando novas ações do Plano de Eficiência Energética da Prefeitura. Essa mudança de tecnologia na Praça dos Três Poderes, por exemplo, gera economia de energia nos espaços públicos, e todo mundo está caminhando para isso em todos os prédios municipais”, acrescentou o profissional.

A FESTA

A Festa das Nações 2022 de Nova Odessa é promovida pela AEANO (Associação das Entidades Assistenciais) da cidade, com o apoio da Prefeitura. Tem entrada totalmente gratuita e livre pata todas as idades, e contará com muitas atrações musicais. Lembrando que o recinto será fechado, garantindo toda a segurança para as famílias presentes.

O prefeito Leitinho convidou a população novaodessense e os moradores de cidades da região a prestigiarem o evento. “A Festa das Nações é um evento para as famílias. O objetivo é ajudar as ONGs, que fazem um belíssimo trabalho em nossa cidade. Então esperamos um bom público nestes três dias de Festa das Nações”, disse o chefe do Executivo.

Onze entidades assistenciais do município serão beneficiadas com esse que é considerado o maior evento cultural, artístico, gastronômico e turístico do calendário anual da cidade e ficarão com 100% da renda das vendas dos pratos típicos – que representam a culinária e a cultura de outros países. Duas delas, o Instituto Kaydi e a Casa Mais, participam pela primeira vez.

PROGRAMAÇÃO

A abertura acontece a partir das 19h desta sexta-feira, com a apresentação das embaixatrizes e shows no palco da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, Vih Mendes (MPB) e Ander e Emerson (sertanejo) e o grupo Artéria Rock.

No sábado (08/10), a partir das 18h, se apresentam Trio Edi, Escola Meire Prado Ballet, Bruno Jackson, Grupo Nuray e Gabriela Barducci, Nayara Mendes (sertanejo), The Big Doggers (rock), Banda Tome Rock (tributo ao rock anos 80 e 90) e a atração da programação deste ano: os cantores Ritchie e Maurício Gasperini, os “Gigantes do Rock Anos 80”.

Já no domingo (09/10) tem o tradicional “almoço na Festa” com início às 12h, acompanhado de vários shows: Liê Santos e Kleber (MPB), Studio Vivi Azanha Arte e Dança, Espaço Cultural Laryssa Camargo, Gabriella Queiroz (MPB), Ana Vieira (MPB), Manoelito (sertanejo), Banda Sanfônica de Americana (música regional), Babaloo (música de festa), Grupo Outros Ideais (samba e pagode), Samba D’Aninha e Banda Mídia.

CARDÁPIO

● AAANO (Austrália): Cebola australiana, wrap de frango, wrap vegetariano, wrap doce, porção de fritas e brigadeiro gourmet.

● APAE (Itália): Lasanha, Pizza e Crepes diversos.

● ROTARY CLUBE (Alemanha): Salsichão no espeto, joelho de porco, salada de batata, chucrute, bisteca de porco e chopps diversos.

● APADANO (Portugal): Bolinho de bacalhau, bacalhoada, arroz à grega com filé de merluza à parmegiana, porção de tilápia, doces, risoto de bacalhau, porções de batata e lanche no tacho.

● AVANO (China): Pastel, yakissoba e maçã do amor.

● COMUNIDADE GERIÁTRICA (Brasil): Frango atropelado, escondidinho, feijoada, lanche de pernil, espetinho, acarajé e tapioca.

● LIONS CLUB (Estados Unidos): Cachorro-quente, costelinha ao molho barbecue e hambúrguer.

● SOS (México): Nachos, burritos, coquetéis, milho e pernil.

● ABCL (Letônia): Galeto, galetão, truta assada, porção de linguiça defumada, lanche de linguiça defumada, bolos, gelado de frutas e sopa doce.

● INSTITUTO KAYDI (Mundo Árabe): Esfirra aberta (doce e salgada), kibes e sucos naturais.

● CASA MAIS (Havaí): Poke, sorvete e açaí.

Saiba mais no hotsite exclusivo https://www.festadasnacoesnovaodessa.com.br/.