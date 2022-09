A Praça Comendador Müller, na área central da cidade, está com o novo visual da iluminação pública de LED, mais econômica e eficiente. O serviço de substituição das lâmpadas antigas foi concluído esta semana, deixando o espaço mais bonito e seguro para a população. A modernização do Parque de Iluminação Pública prossegue nos bairros da cidade, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Em setembro, a nova iluminação foi implantada nas principais vias dos bairros Jardim Nielsen Ville, Jardim dos Lírios, na divisa com Nova Odessa; nas avenidas Castelhanos e Campos de Jordão, no bairro São José; Rua Pirassununga, no Parque Novo Mundo; Jardim Terramérica; Parque Universitário; Praça Comendador Müller, entre outros locais.

Até o final do ano, serão 4.300 pontos instalados em diversas ruas do município, segundo a Sosu.

A Prefeitura de Americana está investindo R$7,4 milhões, recursos provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).