A nova iluminação de LED começará a ser instalada na região do Jardim Nielsen Ville, a partir desta quinta-feira (14). Nesta quarta, o serviço está sendo concluído na região do Jardim dos Lírios, na rua das Petúnias, divisa com Nova Odessa.

Nas avenidas Castelhanos e Campos de Jordão, e nas regiões dos bairros São José, Parque Novo Mundo, Jardim Terramérica, Parque Universitário e Praça Comendador Muller, no Centro, o serviço de troca de lâmpadas já foi concluído este mês, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Com investimentos de R$7,4 milhões, provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), a Prefeitura de Americana está substituindo as lâmpadas antigas por LED, mais eficiente e econômica em toda a cidade. A ação faz parte da modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade e irá proporcionar mais eficiência e economia.

Em 2021, foram implantados 400 pontos de LED na cidade, sendo 100 na região central e 300 no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Até o final de 2022, serão mais 4.300 pontos instalados, no total.