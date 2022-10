A nova iluminação de lâmpadas de LED está chegando, nesta semana, às regiões da avenida Santino Faraone, bairro Tancredi e Bosque dos Ipês. As informações são da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

Também começa nesta segunda-feira (10) a implantação de LED na avenida de Cillo, no trecho entre a ponte da SP-304 – rodovia Luiz de Queiroz até a rua Fernando Camargo, no Centro.

Segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves, a substituição de lâmpadas antigas por LED foi concluída na semana passada na região do Parque Novo Mundo. “Os serviços estão avançando e vão abranger toda a cidade. É um trabalho importante que está sendo realizado na gestão do prefeito Chico Sardelli, e faz parte da atualização e modernização do Parque de Iluminação Pública do município”, disse.

Até o final do ano, serão 4.300 pontos instalados em diversas ruas do município, segundo a Sosu. Os recursos são provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

A Prefeitura de Americana está investindo R$7,4 milhões na nova iluminação, mais eficiente e econômica, promovendo mais segurança nas vias públicas.