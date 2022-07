A ampliação da rede de iluminação pública com lâmpadas de LED em Americana chegou à Avenida Antônio Pinto Duarte. Nesta quinta-feira (21), as equipes trabalharam na troca das luminárias instaladas no canteiro central.

A melhoria será executada em ruas e avenidas no quadrilátero entre as Três Pistas, as rodovias Anhanguera (SP-330) e Luiz de Queiroz (SP-304) e a Avenida Nossa Senhora de Fátima, compreendendo os bairros Campo Limpo, Jardim Progresso, Bom Recreio, Nossa Senhora de Fátima, Santa Cruz, São Luiz, Jardim Boer I e II, Jardim Bertoni, Jardim Helena, Jardim Mirandola e Maria Criveloni Abrão.

“Estas melhorias são executadas com recursos próprios da Administração Municipal, por meio da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), e estão 80% concluídas na região. Depois da Avenida Antônio Pinto Duarte as equipes irão sentido bairro, atender o Jardim Progresso e região, para depois chegar à Nossa Senhora de Fátima”, declarou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.