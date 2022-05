O vereador em primeiro mandato de Americana Leco Soares (Podemos) deve vir candidato a deputado estadual este ano. A princípio, sua missão será ajudar na dobrada com a deputada federal e presidente nacional do partido Renata Abreu. Ele postou em redes sociais a reunião que aconteceu esta sexta-feira e confirmou o convite.

Em conversa com a Presidente Nacional do Podemos, Deputada Federal Renata Abreu e com o Coordenador Regional do Podemos, Adegas Junior, recebemos a informação que o Partido pretende lançar um candidato à Deputado Estadual na nossa região. A Deputada Federal Renata Abreu disse que o trabalho do vereador Leco Soares tem tido destaque e, assim, está sendo indicado como pré-candidato para a disputa de uma vaga à Assembleia Legislativa de São Paulo.