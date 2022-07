O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações e providências do Poder Executivo sobre a construção de Casa da Criança e escolas municipais na região do Jardim Governador Mário Covas.

No documento, o parlamentar relata que moradores da região o procuraram em busca de informações e, ao mesmo tempo, para cobrar providências a respeito da construção de unidades de ensino para atender a demanda de alunos do bairro.

“A região tem recebido muitas famílias, fruto dos inúmeros empreendimentos imobiliários que se instalaram nos bairros. A chegada dessas famílias tem causado grande procura por vagas em creches, emeis e escolas, razão pela qual entendemos que há necessidade de buscar maneiras de atender essa demanda com urgência”, destaca Leco.

No requerimento, o autor questiona se existem projetos para construção de uma unidade de educação infantil do tipo Casa da Criança e de escolas municipais na região. Em caso positivo, solicita que sejam enviadas informações e cópias dos projetos e, se a resposta for negativa, pede que o poder público se justifique. Pergunta também como a administração pretende resolver a questão da falta de vagas em creches, emeis e escolas municipais em caráter de urgência no bairro Mário Covas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária marcada para o próximo dia 4 de agosto.