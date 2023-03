Leco pede lombada e Malheiros, anuário da violência ECA

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um

requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre a possibilidade de instalação de redutores de velocidade na Avenida Gioconda Cibin.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores e comerciantes do Jardim Brasília que solicitaram informações sobre a instalação de redutores de velocidade na avenida, nas proximidades do cruzamento com a Rua Joana Dollo, devido ao grande número de acidentes.

Segundo Leco, a solicitação já é antiga e tem por objetivo a prevenção de acidentes. “O fluxo de veículos é muito grande e predominantemente exercem alta velocidade. Vale ressaltar que a localidade possui grande quantidade de moradores pertencentes a melhor idade e frequentadores da igreja localizada nas proximidades, fazendo com que muitos pedestres tenham a necessidade de atravessar a avenida”, ressalta.

No requerimento, Leco pergunta se a unidade de Transportes e Sistema Viário realizou algum estudo sobre as condições de tráfego na região e se existe a possibilidade de instalação de redutores de velocidade na avenida, próximo ao cruzamento com a Rua Joana Dollo. Ainda no documento, o vereador questiona o custo para a execução e o relatório da quantidade de acidentes ocorridos no local nos últimos 36 meses.

Malheiros propõe criação de anuário de violência contra crianças e adolescentes

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana em que propõe a criação de um anuário de violência contra crianças e adolescentes no município.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é utilizar, na elaboração de políticas públicas municipais, as informações produzidas por hospitais, núcleos de emergência e rede de atenção básica às famílias – como assistentes sociais, psicólogas e conselheiros tutelares – e compartilhadas por pessoas envolvidas no atendimento a crianças e adolescentes.

No projeto, o autor propõe que os dados deverão ser coletados, tabulados e, posteriormente, disponibilizados para acesso de qualquer interessado através da publicação no Diário Oficial do Município e do site da Prefeitura.

“Precisamos da conscientização e do comprometimento do Poder Público na construção de políticas que visualizem as formas de violência e que imprimam ações locais para conscientização da população, permitindo a superação de contextos de violência”, afirma Malheiros.

O projeto de lei será encaminhado às comissões permanentes para análise. Não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

