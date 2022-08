O vereador de Americana Leco Soares (Podemos) foi confirmado como candidato a deputado estadual na convenção do partido no último sábado. Ele deve fazer a dobrada local com a deputada federal e presidente nacional do Podemos Renata Abreu. O Podemos vai apoiar Rodrigo Garcia (PSDB) na eleição para governador. Ela até já o havia lançado em visita a Americana.

O nome do jovem Caio Alexandre foi homologado na convenção do PSC em São Paulo.

“Em breve terei o registro da candidatura é então poderei ir às ruas falar das nossas propostas para nossa gente”, postou ele nas redes sociais.