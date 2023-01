Leão Nagan tinha tumores, verifica vereador após visita ao Parque

O vereador Marcos Caetano (PL) visitou nesta segunda-feira (16) o Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, de Americana, para verificar a situação do local e a necessidade de melhorias.

Durante a ocasião, o parlamentar foi recebido pelo administrador do parque, João Carlos Tancredi, pelo biólogo Guilherme e o veterinário Everton, que apresentaram o espaço. Caetano percorreu toda a extensão para fiscalizar os trabalhos e a organização do local.

Também verificou os alimentos dados para os animais do parque e buscou informações sobre técnicas de procedimentos e tratamentos de saúde animal. O vereador ainda conversou a respeito do leão Nagan, que estava com 24 anos e faleceu recentemente.

Segundo as informações prestadas pelos cuidadores, o leão chegou ao parque de Americana no dia 9 de outubro de 2015, com 17 anos de idade, vindo do Zoo São Vicente. “Já era um animal considerado idoso e estava acima da média de vida que é de até 22 anos”, ponderou Caetano.

Com a saúde debilitada, recebia tratamento com a equipe médica de veterinários. Eram feitos exames laboratoriais diários e ultrassonografias. Diante do diagnóstico de tumores e, devido ser um animal com idade avançada, se encontrava debilitado e não suportou.

A administração do Parque Ecológico aguarda os resultados de laboratório, onde foram enviados todos os exames e a necropsia feita no animal, para confirmar a causa oficial da morte do leão Nagan.

“Acredito ser importante acompanhar de perto os animais. Esta é uma área de lazer importante para Americana, frequentada por adultos e crianças. Devemos não apenas apreciar sua beleza, mas também estar sempre em busca de melhorias, tanto para ajudar os animais quanto aos visitantes. E repassar à população as informações verdadeiras dos trabalhos e dos tratamentos dados aos animais”, completa Caetano.

