*NOTA DE FALECIMENTO LEÃO NAGAN*

É com profundo pesar que o Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana informa que o Leão Nagan faleceu, neste sábado (31), aos 24 anos. Em razão da idade avançada para a espécie e pelo mesmo apresentar comportamentos que indicavam alguma enfermidade, foram realizados exames, na quinta-feira (29), pela equipe técnica do Zoo, comandada pela médica veterinária Michelle Falcade Forti, em parceria com o médico veterinário Jorge Salomão, especialista em manejo de fauna selvagem e professor coordenador do curso de Veterinária da FAM (Faculdade de Americana), que se dispôs em auxiliar na contenção do animal e mobilizou uma equipe altamente especializada para ajudar na anestesia, ultrassonografia e demais demandas do manejo.

A equipe da FAM se colocou à disposição para realizar a necropsia no animal, com apoio dos profissionais do Zoo, o que deve ocorrer no início da próxima semana, para identificar exatamente as causas da morte. Os resultados dos exames realizados na quinta-feira (29) devem ficar prontos no decorrer da próxima semana também.

A médica veterinária Michelle explicou os procedimentos realizados na ocasião dos exames. “No dia 29 à tarde, a equipe da FAM chegou ao Zoológico trazendo todo aparato necessário e foi realizada a aplicação de anestésico via dardo. O animal demonstrava estar muito debilitado, mas se apresentou estável durante todo o procedimento”, disse. E detalhou: “Foram realizadas limpezas de feridas, coleta de sangue para exames laboratoriais, ultrassonografia abdominal, exame clínico, onde observamos uma massa irregular na região do pescoço, além de uma ferida característica de câncer, sendo coletado material para biópsia. Fizemos então administração de fluido intravenoso para hidratação, bem como suplementos vitamínicos, hepatoprotetor, antibióticos, anti-inflamatório, analgésico e, posteriormente, um antídoto para o anestésico”. A veterinária informou ainda que o animal recebeu todo monitoramento durante e depois da anestesia e, na sexta-feira (30), apresentava quadro estável, comeu um pouco e permaneceu em observação e cuidados veterinários. Infelizmente, na manhã deste sábado, foi verificado o óbito do Nagan.

A veterinária responsável afirmou que o leão, assim como todos os animais do Zoo, recebe cuidados diários de uma equipe multiprofissional e que, no dia 15 de dezembro, o tratador dele relatou que o animal não tinha se alimentado bem e ficou deitado por muito tempo. “Ao estímulo sonoro de fechamento de portas do cambeamento, o animal se levantou, urrou e perambulou pelo setor, deitando novamente. Os relatórios diários realizados demonstraram que nos dias que seguiram ele comeu bem, no dia 21 ficou mais apático, já no dia 24 e 25 voltou a ficar mais ativo e a comer bem. Mas nos dias seguintes voltou a recusar a alimentação, sendo sempre acompanhado de muito perto pela equipe. No dia 29, avaliamos que os exames eram necessários e chamamos a equipe do Dr. Jorge, a quem agradecemos muito por todo o apoio que nos deram e continuam realizando pelo nosso querido Nagan”, completou Michelle.

*Histórico*

O leão Nagan chegou ao Parque Ecológico de Americana no dia 9 de outubro de 2015, já com 17 anos, vindo do Zoo São Vicente (SP). Formava casal com a fêmea Menina, também bem idosa (20 anos). Justamente por isso, os leões sempre receberam um cuidado todo especial de toda equipe de profissionais do Zoo (tratadores, veterinários e biólogos), desde sua alimentação até o monitoramento do seu estado de saúde.

Como são acompanhados de perto por veterinários, qualquer alteração física ou comportamental é logo verificada, e as intervenções necessárias são feitas. Além disso, os animais são acompanhados diariamente por tratadores que conhecem seu comportamento e estão atentos a qualquer alteração, o que aconteceu no caso do leão Nagan.