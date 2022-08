O mundo das lutas amanheceu de luto. Um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu mundial, o brasileiro Leandro Lo morreu na madrugada deste domingo. Segundo publicações especializadas, o atleta se envolveu numa briga com um policial em uma festa em São Paulo e foi atingido com um tiro na cabeça.

O advogado do lutador afirmou que o autor do disparo está foragido. Segundo ele, Leandro se envolveu em uma briga e imobilizou o homem. Ao soltá-lo e se afastar, foi baleado por ele. O campeão mundial de jiu-jitsu foi encaminhado para o hospital e já teve morte cerebral confirmada.

8 vezes campeão mundial

O currículo de Leandro sinaliza o tamanho da perda. O brasileiro de 33 anos foi oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu em cinco categorias diferentes. Ele conquistou cinco Copas do Mundo da modalidade e ainda ganhou oito Pan-americanos do esporte.

Leandro era conhecido não só por sua técnica, mas também pela postura esportiva. No Mundial de 2018, ele se sagrou campeão absoluto depois que seu adversário na final, Marcus Buchecha, abriu mão do título porque Lo não tinha condições de lutar (ele lesionou o ombro na decisão do super pesado, disputada antes).

Na edição seguinte, em 2019, o destino colocou os dois novamente na luta decisiva. Mas, como forma de retribuição pelo gesto do ano anterior, Leandro abdicou de disputar a final para que o Buchecha ficasse com o título do absoluto.