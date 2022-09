O cantor Leandro Lehart, ex-vocalista do grupo Art Popular, foi condenado a nove anos e sete meses de prisão por estupro e cárcere privado contra uma mulher em outubro de 2019. A condenação pela 17ª Vara Criminal de São Paulo foi publicada na terça-feira, 13.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) disse que Leandro poderá recorrer a da sentença em liberdade.

“Em sentença proferida no dia 9/9, o réu Paulo Leandro Fernandes Soares foi condenado pelos crimes de estupro e cárcere privado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O réu poderá recorrer da sentença em liberdade.”

O cantor e a mulher se conheceram pelas redes sociais e passaram a marcar encontros. Na época, a vítima trabalhava no sistema público de transporte da capital e deixou o emprego por ter ficado abalada com a situação e sentir-se culpada com tentativa de suicídio.