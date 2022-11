O novo secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, usou a semana para se consolidar como nome forte para o posto. Ele assumiu o cargo no começo da semana e é visto por parte do meio político como ‘tampão’.

Ele visitou diversos equipamentos esportivos, nesta quinta-feira (10), com o objetivo de verificar a estrutura e elaborar um plano de melhorias e revitalização para os espaços. Ele esteve nas praças de esportes dos bairros Jardim São Pedro e Nova Americana e no ginásio do Jardim Ipiranga.

“No Ipiranga, aproveitei para conversar e ouvir as demandas da professora de ginástica rítmica, Franciele, que realiza treinos no local. E no Nova Americana, conheci a estrutura de treinamento da Confederação Brasileira de Badminton, que está sediada aqui no município”, afirmou. Nos próximos dias, outros espaços também serão visitados.

Leal, que assumiu a secretaria nesta semana, também se reuniu com os servidores da pasta para ouvir suas demandas e estreitar o relacionamento com quem cuida da estrutura no dia a dia.



Gigantão

Outra reunião do dia foi com os quatro semifinalistas do Gigantão 2ª divisão, as equipes do Real Santa Fé, Barrocos, Morada do Sol e Atlético Novo Mundo, e também com a empresa de arbitragem. “Alinhamos ideias para que a gente tenha uma final de campeonato pacífica, com muito futebol e a torcida dos times presente”, ressaltou Leal.