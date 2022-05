A equipe do Lava Jato foi a grande campeã do Campeonato Barbarense de Futebol Veteranos – 2022. É o terceiro título do time do bairro Cidade Nova. Na decisão, disputada sábado (7) no Centro Esportivo Municipal “Mirzinho Daniel”, a equipe venceu o SAEB por 1 a 0, com gol de Bruno aos seis minutos do primeiro tempo.

O artilheiro da competição foi Jobinho, do SAEB, com 14 gols, enquanto a defesa menos vazada foi a do Lava Jato, que sofreu quatro gols com Bola e Schumacher. A competição foi promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).

Confira a ficha técnica da decisão:

Lava Jato

Bola (Schumacher), Pio, Brunão (Genildo), João Roberto, Vandão, Texas, PC (Orestes), Pituco (Cleitinho), Clebinho (Luigi), (Baixinho), Carlos Eduardo e Bruno. Também presentes Doriva, Leandro, Neno e Dick. Técnico: Careca

SAEB

Wagnão (Cesinha), Gustavo (Paulo Santos), Bilu, Regis, Butty (Zilhão), Flávio, Emerson, Juninho, Americano, Melinho (Ronaldinho) e Jobinho. Também presentes Dias, Fabinho, Pizzi e Rogério. Técnico: Gutão

Arbitragem

Arbitro: Flávio Ávila Rito

Assistente 1: Elton Caetano de Abreu

Assistente 2: Waldemar Aralde Filho

Galeria de Campeões

2010 – Bandeirantes

2011 – Ferroviário

2012 – Fortaleza

2013 – Fortaleza (bicampeão)

2014 – Fortaleza (tricampeão)

2015 – Mollon F.C.

2016 – Lava Jato

2017 – São Fernando

2018 – Lava Jato (bicampeão)

2019 – São Fernando

2022 – Lava Jato (tricampeão)