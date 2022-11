A LATAM Brasil prorroga a Black Friday 2022 até as 23h59 de hoje (segunda-feira, 28), com passagens a partir de R$ 138* (preço por trecho com taxas inclusas) e internacionais a partir de R$ 1.230* (preço de ida e volta com taxas inclusas), para viagens programadas até junho de 2023. Esta é a última chance para aproveitar os descontos e vantagens neste ano em latam.com, onde também é possível pagar as passagens por PIX ou em até 10 vezes sem juros*.

Nesta Black Friday, o cliente também encontra passagens entre Brasília e Campo Grande a partir de R$ 138,46* (preço por trecho com taxas inclusas) ou 3.503 pontos LATAM Pass + R$ 38,56*, para viagens de dezembro de 2022 a março de 2023, ou tarifas especiais na rota São Paulo/Congonhas-Rio de Janeiro/Santos Dumont a partir de R$ 189,83* (preço por trecho com taxas inclusas) ou 5.257 pontos LATAM Pass + R$ 39,93*, para viagens entre dezembro de 2022 e março de 2023.

Para viagens internacionais, há promoções de passagem Curitiba-Santiago a partir de R$ 1.230,24* (preço de ida e volta com taxas inclusas) ou em 10 vezes sem juros de R$ 123,00* ou 35.659 pontos LATAM Pass + R$ 203,26*, para viagens entre dezembro de 2022 e março de 2023. Outra oferta especial são as passagens entre São Paulo/Guarulhos e Buenos Aires a partir de R$ 1.498,27* (preço de ida e volta com taxas inclusas) ou em 10 vezes sem juros de R$ 149,82* ou 35.659 pontos LATAM Pass + R$ 471,29*, para viagens de dezembro de 2022 a junho de 2023.

Algumas rotas internacionais também possuem tarifas especiais na Black Friday LATAM para viagens em classe Premium Business, que oferece assentos que reclinam até 180º, maior privacidade (acesso direto ao corredor na nova configuração de cabine das aeronaves Boeing 767, 777 e 787), manta e travesseiro, amenity kit, gastronomia premium e entretenimento de bordo. No aeroporto, a Premium Business também assegura um atendimento único desde o check-in até o desembarque e acesso exclusivo à Sala VIP LATAM.

Para destinos internacionais na classe Premium Business, o cliente encontra tarifas especiais na rota São Paulo/Guarulhos-Lisboa a partir de R$ 8.978,76* (preço de ida e volta com taxas inclusas) ou 10 vezes sem juros de R$ 897,87* ou 303.102 pontos LATAM Pass + R$ 249,43*, para viagens entre dezembro de 2022 e março de 2023, e também entre São Paulo/Guarulhos e Cidade do México a partir de R$ 9.326,85* (preço de ida e volta com taxas inclusas) ou 10 vezes sem juros de R$ 932,68* ou 303.102 pontos LATAM Pass + R$ 597,52*, para viagens de dezembro de 2022 a junho de 2023.

LATAM TRAVEL OFERECE 15% DE DESCONTO*** NA LOCAÇÃO DE CARROS

A LATAM Travel também oferece exclusivamente até as 23h59 desta segunda-feira (28/11) desconto de 15% na locação de carros dos grupos SS, SX, SY e XE em compras com o cupom CYBERMONDAY22*** em destinos nacionais, com retirada do veículo entre 28/11/2022 e 14/12/2022. Também oferece 20 pontos LATAM Pass a cada dólar gasto na locação de carro para destinos internacionais****.

A Black Friday da operadora de turismo do Grupo LATAM oferece ainda até 70% de desconto** e condições especiais em pacotes de viagens, hospedagens, seguro viagem, passeios e ingressos selecionados. O cliente pode parcelar as suas compras em até 10 vezes sem juros** em qualquer cartão ou em 12 vezes sem juros no cartão LATAM Pass Itaú Mastercard®**.

Para ajudar a encontrar os melhores produtos, o site da LATAM Travel oferece ao viajante o serviço do Consultor Online. Neste caso, um especialista auxilia o cliente na elaboração do pacote ideal para a sua viagem.

*Válidos para voos operados pela LATAM Airlines Brasil (LATAM), em classes econômica, sujeitos a disponibilidade de assentos, e às regras e restrições específicas no perfil de cada tarifa. As ofertas são válidas para bilhetes emitidos entre as 00h do dia 28/11/2022 e as 23h59 do dia 28/11/2022.

Para voos nacionais, as viagens podem ser realizadas entre os dias 18/12/2022 e 31/03/2023. O valor promocional será aplicado para viagens onde a data de volta for, pelo menos, dois dias depois da ida, sendo que o retorno deve ser realizado pelo mesmo aeroporto da chegada. Resgates a partir de 3.503 pontos LATAM Pass, mais taxas a partir de R$38,56, válidos para o trecho de voos nacionais operados pela LATAM, por passageiro e para a cabine econômica.

Para voos internacionais em classe econômica, as viagens podem ser realizadas entre 01/11/2022 e 15/06/2023. Resgates a partir de 47.700 pontos LATAM Pass, mais taxas a partir de R$ 408,75 válidos para os destinos internacionais, por passageiro. Os preços em dólar (US$) serão convertidos pelo câmbio do dia da compra e os preços divulgados em reais foram calculados pelo câmbio de R$5,13 de 07/11/2022, prevalecendo, contudo, o câmbio da data da compra.

Ofertas válidas para as categorias LATAM, Gold, Gold Plus do programa LATAM Pass. Tarifas sujeitas à disponibilidade no período da promoção. Mais informações estão disponíveis no site latam.com.

Confira os requisitos obrigatórios de cada destino em latam.com e lembre-se que esses requisitos podem ser alterados até a data do seu voo.

Parcelamento em até 10 vezes sem juros, parcela mínima de R$ 100, válido para todos os cartões de crédito aceitos pela LATAM, de pessoa física e emitidos no Brasil, ou até 12 vezes sem juros, parcela minima de R$ 100 válido para cartões LATAM Pass Itaú Mastercard, considerando exclusivamente o valor de tarifa anunciada, não sendo possível o parcelamento da taxa de embarque e de eventual adicional de emissão. Condição válida apenas para compras no site LATAM.

Regras de remarcação aplicadas para compras efetuadas a partir do dia 12/07/2021: As tarifas básicas domésticas e internacionais não permitirão alterações antes do voo (exceto as tarifas domésticas do Peru que permitirão alterações com penalidade antes do voo). As tarifas Light, tanto domésticas quanto internacionais, permitirão mudanças com multa antes do voo. Regras de remarcação para bilhetes comprados antes de 11/07/2021: para alterações de data ou destino solicitadas a partir de 12/07/2021, será permitida uma única alteração, sem pagamento de multa e sujeito à diferença tarifária. A alteração da passagem é permitida de acordo com a disponibilidade dentro da mesma cabine que a da passagem original. A alteração deve ser feita antes da saída do voo original, dentro da validade da passagem e disponibilidade de voos no sistema. Reforçamos ainda que a remarcação é uma opção do passageiro, podendo ele ainda optar pelo reembolso ou por obter o crédito integral do valor pago pelo bilhete, o qual terá duração de 18 meses para uso a partir da data de seu recebimento. Por meio do crédito, o passageiro poderá adquirir bilhetes de passagens e demais serviços oferecidos pela LATAM.

As informações integrais e detalhadas sobre as regras/restrições das tarifas anunciadas, descontos para crianças e pontuação no Programa LATAM Pass estão disponíveis para consulta no site www.latam.com.

**Descontos válidos para produtos selecionados. Os preços são baseados na menor tarifa dos produtos anunciados para viagens entre os dias 01/dez/2022 e 30/jun/2023 para destinos nacionais e internacionais, ambos, não abrangendo períodos de feriados, congressos, feiras ou eventos (exceto roteiro específico). Promoção válida para compras até 28/nov/2022 ou até durarem os estoques dos produtos anunciados. Preços e datas de saída estão sujeitos a alterações e disponibilidade e serão confirmados no ato da compra. Consulte nosso Consultor Online, Central de Vendas e Relacionamento e/ou Lojas LATAM Travel para outras condições promocionais e datas e/ou outros serviços turísticos para aquisição junto com o roteiro. Na compra de produtos LATAM Travel acumule pontos LATAM Pass. Os valores das taxas não são contabilizados para cálculo dos pontos acumulados. Os pontos acumulados são creditados no retorno da viagem, esses são válidos para CPF cadastrados no programa LATAM Pass. Consulte nossa política de financiamento. Condições anunciadas são válidas para portadores de CPF.

***Ganhe 15% de desconto nas diárias de veículos de grupo SS/SX/SY/XE com a aplicação do cupom CYBERMONDAY22. Condição válida para compras de aluguel de carro nacional com a LATAM Travel em parceria com a Movida para reservas realizadas no dia 28/nov/2022 e retiradas entre 28/nov/2022 a 14/dez/2022. Condição válida para compra através do site www.latamtravel.com, Consultor Online, Central de Vendas e Relacionamento e/ou Lojas LATAM Travel. Na compra de produtos LATAM Travel acumule pontos LATAM Pass.Os pontos acumulados serão creditados em até 45 dias após o retorno da viagem no CPF do titular da reserva fornecido no ato da compra, devendo esse ser um CPF cadastrado no programa LATAM Pass para elegibilidade dos pontos.Consulte nossa política de financiamento. Condições anunciadas são válidas para portadores de CPF.

****No aluguel de carros com LATAM Travel em parceria com Rentalcars ganhe 20 Pontos Latam Pass e 6 pontos qualificáveis a cada US$ 1,00 gasto. Condição promocional válida somente para compras entre 24/nov/2022 e 02/dez/2022. Os valores das taxas não são contabilizados para cálculo dos pontos acumulados. Os pontos acumulados serão creditados em até 45 dias após o retorno da viagem no CPF fornecido no ato da compra, devendo esse ser um CPF cadastrado no programa LATAM Pass para elegibilidade dos pontos. Clientes que realizarem o cadastro no programa LATAM Pass após contratação do serviço não poderão solicitar seus pontos de forma retroativa. Condição válida para compras via site www.latamtravel.com. Consulte nossa política de financiamento. Condições anunciadas são válidas para portadores de CPF.