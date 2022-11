Larissa Manoela aproveitou o feriado para curtir a Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao lado de André Luiz Frambach. De férias da TV desde o fim da novela “Além da Ilusão”, a atriz demonstrou estar em clima de Copa do Mundo: a jovem apostou em um biquíni verde, amarelo e azul. O beachwear deixou bem evidente o corpo curvilíneo de Larissa.

“Aquecimento para a Copa está fervendo! Feriado com direito a solzão, alta, mar, milho, sorvetinho, peixão, flagras & amigos. Mais perfeito que isso? Não tem, só no Brasil”, legendou a artista. Nas areias cariocas, o casal se divertiu jogando altinha e namorou muito.

As fotos de Larissa com traje de banho repercutiram na web e internautas exaltaram a beleza natural da atriz. “Até que enfim um corpo normal, sem ser aquelas barrigas lipadas. Maravilhosa!”, comentou uma. “Admiro a Larissa Manoela por não mexer no corpo igual as outras fazem. E ela tem um corpo extremamente lindo naturalmente”, destacou outra. “Toda natural. Bonita pra caramba”, disse uma terceira. “Corpo bonito, e sem estética”, observou um. “Linda. Beleza natural. É sobre isso”, acrescentou outro. “Tão lindo um corpo real”, completou uma fã.

Corpo real de Larissa Manoela em fotos de biquíni chamou atenção da web (Foto: Agnews)

Aos 21 anos, Larissa tem suas prioridades bem definidas. Uma delas, por exemplo, é cuidar do corpo, sua principal ferramenta de trabalho. A atriz sempre arruma um tempo para se movimentar porque sabe que o exercício é essencial para a saúde.

Desde que se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro, Larissa aproveita modalidades ao ar livre – afinal, é vista com frequência jogando futevôlei na praia. A artista também não dispensa treinos de musculação e aula de yoga.