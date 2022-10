Um lançamento, seja ele de um produto, serviço ou experiência, deve conter certas diretrizes para que as chances de sucesso sejam maiores. Em tempos de tanta competitividade e assuntos em evidência, como tecnologia e marketing, ter uma estratégia definida é vital para ser bem sucedido.

O mercado de produtos digitais ganhou força com a necessidade e vontade das pessoas estudarem por conta própria a partir de qualquer lugar, utilizando dispositivos móveis, computadores e outras plataformas. Apenas no primeiro semestre de 2020, o setor teve uma alta na procura de 200%, segundo o Sebrae.

Com um maior número de pessoas interessadas em consumir conteúdos no digital, novos infoprodutores ganharam notoriedade no cenário nacional. Porém, é importante que se diga, ainda existe espaço para mais pessoas iniciarem carreiras no setor.

Abaixo, confira dicas e respostas para consolidar o sucesso de um produto digital:

É possível começar do zero?

Antes de pensar em lançar um produto digital, é necessário criar sua própria audiência, a partir das redes sociais ou contatos por Whatsapp e outras comunidades, formando uma base de interessados e, a partir disso, decidir qual plataforma realizará a venda do infoproduto.

No Greenn, por exemplo, a criação, cadastro e hospedagem do curso são gratuitos e apenas após a primeira venda consolidada é cobrado uma pequena taxa pelo uso da plataforma.

Entenda seu formato

Entender o formato desejado para a produção de produtos digitais é essencial. Hoje, existem duas vertentes principais dentro do mercado de infoprodutos, pessoas que possuem conhecimento e habilidade para compartilhar informações e indivíduos que transformam o conhecimento em um produto tangível, que pode ser vendido de forma escalável na internet.

Por isso, entender o formato desejado é parte vital para o sucesso, como forma de definir estratégias para redes sociais e plataformas de produtos digitais.

Plataformas e estratégias

Definir plataformas e estratégias é outro ponto crucial para o relacionamento de um produto digital com seu público-alvo. Antes de qualquer movimentação, é necessário criar uma oferta para lançar ao mercado, uma das estratégias mais utilizadas e assertivas atualmente nesta questão é a construção de anúncios na Meta (Facebook), direcionando interessados para grupos do Whatsapp, oferecendo uma experimentação do projeto para posteriormente divulgar um plano completo em uma plataforma de infoprodutos. Essa opção é apenas uma das muitas concepções de estratégias possíveis para o lançamento de um produto digital.

Pontos essenciais para criar e lançar produtos digitais

A partir da validação do produto, ou seja das vendas realizadas e do interesse das pessoas em adquirir o produto, os infoprodutores podem começar a produção das aulas ao vivo, a partir de reuniões ou gravações do conteúdo e assim finalmente criar o produto digital, que basicamente é como escrever um livro, com definição de tópicos e conjunto de informações pertinentes a cada módulo criado pelo infoprodutor.

Pilares fundamentais para continuidade do projeto

Existem três pilares fundamentais para que um produto digital tenha sucesso e continuidade, são eles: tráfego, oferta e produto. Basicamente, o tráfego é a ferramenta que atrai pessoas interessadas na oferta para adquirir o produto. Para isso, muitos fatores são utilizados, redes sociais como Instagram, Tik Tok e Facebook, e-mail marketing, divulgação em WhatsApp, Telegram, blogs e parcerias com outros produtores.

Na oferta, é importante ter uma ferramenta de construção de página para hospedar informações sobre seu produto digital e para o produto, é necessário uma plataforma de estrutura de vendas, como o Greenn, que oferece diversas funcionalidades para os infoprodutores, além de suporte personalizado.