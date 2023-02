Lançamento. Edifício Montesino chega com ampla varanda e suíte

Foi lançado na cidade de Nova Odessa em janeiro de 2023, o empreendimento mais aguardado da região, o Edifício Montesino.

Com localização privilegiada no bairro Santa Luiza, o empreendimento é o único na região da cidade, próximo da rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg e com acesso rápido ao Centro e a Rodovia Anhanguera.

O Edifício Montesino é uma realização da Construtora Condeuba, que entregou recentemente empreendimentos de sucesso como o Residencial Riachuelo e Edifício Victória.

Com design inovador e acabamento de alto padrão, o Montesino terá uma torre exclusiva com uma vista lindíssima e contará com apartamentos de 2 ou 3 dormitórios sendo 1 suíte, com plantas de 62m² a 102m², e uma ampla varanda gourmet com churrasqueira a gás para os futuros moradores poderem aproveitar os melhores momentos.

Pensado no conforto e comodidade no dia a dia, existem opções de 2 vagas e espaços diferenciados como espaço coworking.

O condomínio contará com lazer completo e terá piscina, academia, área gourmet e muito mais, sendo todos os ambientes mobiliados e equipados de acordo com memorial descritivo.

Os interessados podem visitar o plantão de vendas e se encantar com o apartamento decorado.

Plantão de Vendas com horários especiais: de Segunda à Sexta das 07h às 20h e aos sábados e domingos das 09h às 18h.

Rua Maximiniano Dalmedico, 61 bairro Santa Luiza em Nova Odessa

Whatsapp: (19) 99875-2929 ou acesse o site do empreendimento edificiomontesino.com.br