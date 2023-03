Lançamento do livro infantil “A amiga Bruxa” diverte o público em Santa Bárbara

A Biblioteca Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebeu cerca de 60 pessoas na manhã do último sábado, 11/3, para o lançamento do livro infantil “A amiga Bruxa”, da jornalista barbarense Gabriela Metzker. No espaço carinhosamente preparado, os leitores puderam interagir com a autora, adquirir o livro autografado e se divertir brincando e colorindo no tatame especialmente montado para as crianças.

Convidados e público espontâneo, formado principalmente por frequentadores da Biblioteca, ainda se divertiram com o momento da contação da história, quando a autora se caracterizou como a Bruxa, personagem que dá nome ao livro, e fez a leitura dramática ao lado da filha de 7 anos, Livia, que inspirou a pequena Lili. Como a obra é toda baseada em conversas entre as duas personagens, mãe e filha animaram os espectadores com diálogos bem-humorados.

Enquanto Gabriela fazia a voz Bruxa, com seu jeito debochado e suas gargalhadas, Livia, que aprendeu a ler recentemente, encantou o público com seu jeitinho meigo em sua estreia diante de uma plateia. “Foi muito emocionante contar a história ao lado da minha filha, pois o livro só existe por causa dela”, diz a autora. “E, como a Livia é mais introvertida, fiquei até surpresa quando ela me pediu, alguns dias antes, para participar da apresentação. Me senti muito orgulhosa pela coragem e determinação dela, e o público foi carinhoso demais com a gente”, comemora.

“A amiga Bruxa” ilustra desafios comuns no dia a dia de quem tem filhos pequenos, como levar para o banho, garantir uma Contação da história de “A amiga Bruxa” em Santa Bárbara d’Oeste. Foto: Ma Vieira/Divulgação Gabriela Metzker autografa exemplar de “A amiga Bruxa” na Biblioteca Municipal. Foto: Ma Vieira/Divulgação alimentação saudável e lidar com demonstrações de agressividade. O livro é inspirado no convívio da jornalista, que trabalhou durante 12 anos no UOL, com a filha desde que ela tinha quase 2 aninhos. Na época, quando os embates para atividades rotineiras passaram a ser frequentes, Gabriela encontrou numa figura debochada a saída para driblar a resistência e conquistar a colaboração da menina. “Naquela fase, percebi que a Bruxa, com seu humor ácido, fazia um contraponto nos momentos de embate que acabava facilitando a colaboração da Livia. Tudo muito lúdico e divertido”, conta a autora, que também é mãe de Benicio, atualmente com quase 2 aninhos. “A Bruxa está sendo uma aliada novamente”, brinca Gabriela.

A jornalista ainda faz questão de destacar que a história, embora tenha uma abordagem cômica, traz uma reflexão para os pais, pois tem como base a educação respeitosa, representada no livro pela pequena Lili. “Ao ser confrontada pela Bruxa, a menina vai mostrando que toda a paciência e o diálogo existentes na relação com a mãe, que não aparece como personagem concreta, fazem com que a criança se sinta acolhida e até possa acolher alguém que defende o inverso de tudo o que a mãe recomenda. É uma maneira de fazer os pais pensarem sobre a própria relação com os filhos”, explica.

O livro está à venda na Amazon, Submarino, Magalu e outras lojas on-line por R$ 39,90. Interessados em exemplar autografado podem entrar em contato com a autora pelo perfil @a_amiga_bruxa do Instagram. Também é possível encontrar a obra para empréstimo gratuito nas bibliotecas municipais de Santa Bárbara d’Oeste e de Americana.

Sobre a obra

O livro “A amiga Bruxa” é indicado para crianças de 2 a 5 anos, mas pode divertir as mais velhas também. Uma dica para os pais é ler fazendo vozes diferentes para as duas personagens, especialmente no caso da Bruxa, que dá muitas gargalhadas. As ilustrações são do artista Junior Marques, de Londrina (PR). Outras informações estão no perfil do Instagram @a_amiga_bruxa.

A obra é um dos destaques da editora Ases da Literatura, que publica literatura infantil por meio do selo Asinha. Localizada na cidade portuguesa de Braga, a editora é especialista, há dez anos, em descobrir e divulgar novos talentos, selecionando obras para publicação e distribuição em Portugal, Brasil e países como EUA, Espanha, Suécia, Polônia, Alemanha, Itália, França e Japão, visando à comunidade que fala português em diferentes locais do mundo.

“A amiga Bruxa” tem 24 páginas coloridas e está à venda nos principais marketplaces, como Amazon, Submarino e Magalu, por R$ 39,90. Também está disponível no formato e-book na Amazon, com acesso grátis para quem assina o serviço Kindle Unlimited.

Sobre a autora

Gabriela Metzker é jornalista pela Unesp-Bauru, mestre em educomunicação pela ECA-USP e mãe de duas crianças com muita imaginação. Nascida em Santa Bárbara d’Oeste (SP) e moradora da capital paulista desde 2006, trabalhou em veículos de comunicação durante 17 anos, entre eles editora Alto Astral e portal UOL. Após o nascimento dos filhos, passou a se dedicar também ao universo infantil. “A amiga Bruxa” é seu livro de estreia e retrata uma personagem criada no convívio com sua primeira filha, quando descobriu que trazer o elemento lúdico para o dia a dia, com muito bom humor, tornava a rotina mais leve e colaborativa. E a chegada de seu segundo filho reforçou essa convivência repleta de amor e fantasia.