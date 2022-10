A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fez grande apreensão de drogas na noite desta sexta-feira. Destaque para frascos de lança perfume encontrados no local. Dois homens estavam no local, mas conseguiram fugir e deixaram as drogas no pé de uma árvore.

O time de Apoio Tático 3 🚨 Subinspetor Firmino e 🚨GMs Edmilson e M Andrade fez a ação por volta das 22:50 na rua Hilda Heleno de Oliveira, Conjunto Roberto Romano Bloco 80.

Abaixo o registro feito pelos GMs do caso de 🛑 Apreensão de drogas

Síntese:

Essa equipe de Apoio Tático durante patrulhamento preventivo pelo bairro Roberto Romano se deparamos com dois indivíduos saindo de uma abertura no alambrado ao lado do bloco 80 nos fundos do CRAS IV e que ao avistarem a viatura se evadiram rapidamente para o interior do bloco 80 não sendo possível realizar a abordagem.

Em averiguação no local onde os indivíduos teriam saído foi localizado sobre folhagens em baixo de uma árvore duas sacolas , uma contendo uma balança de precisão e uma porção maior de cocaína pesando 429 gramas e a outra 120 porções de maconha, 123 porções de crack, 168 pinos de cocaína e 16 frascos de lança perfume.

Diante do fato foram apresentados os entorpecentes no plantão policial para apreensão.