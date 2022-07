Dois ladrões invadiram um apartamento no centro de Americana, amarram uma família no centro da cidade na manhã desta quinta-feira. Uma das vítimas é acamada. Os ladrões estavam esperando dentro do apartamento que fica na rua Cândido Cruz. O ataque aconteceu por volta das 10h30 e assustou a família porque o caso aconteceu no centro da cidade.

A família divulgou que os ladrões- os dois bem magros cinturinha fina e altos e morenos- já estavam no apartamento quando a cuidadora e a dona do imóvel voltaram do supermercado. Eles amarraram as duas e ameaçavam o tempo todo matar a filha da dona, que é acamada.

O carro ficou o tempo todo dentro do prédio e foi registrado. A família acha que foram liberados como ‘prestadores de serviço’. O susto foi grande, itens e dinheiro foram levados mas ninguém saiu ferido.