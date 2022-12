do Lance- O inferno astral do treinador Tite parece não ter fim. Após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo para a Croácia, numa partida em que o Brasil tinha tudo para avançar às semifinais (algo que não acontece desde o famigerada 7 a 1 de 2014), o ex-técnico da Seleção levou um susto na semana passada. As informações são de Ancelmo Gois.

Enquanto fazia sua tradicional caminhada matinal pela orla da Barra, Tite foi abordado por um assaltante, que levou um cordão usado pelo gaúcho. De quebra, o ladrão ainda cobrou e deu um ‘puxão de orelha’ no técnico pelo desempenho ruim na Copa do Mundo.

Em nota, a assessoria do treinador confirmou o assalto, mas negou que o ladrão ‘reclamou’ com Tite sobre a Seleção.

“O assalto aconteceu no início da semana passada. Uma pessoa que passava de bicicleta roubou a correntinha que ele usava no momento em que caminhava com a esposa. Uma pessoa próxima percebeu, tentou, mas não conseguiu interceptá-lo. Tite o agradeceu e seguiu a caminhada. O restante da notícia é mentira”, disse a assessoria de Tite.

Em contato com o LANCE!, a Policia Militar e a Policia Civil, ambas do Estado do Rio de Janeiro, afirmaram que não identificaram registro de ocorrência por parte de Tite. O treinador está no Rio desde a eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo.