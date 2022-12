Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira após furtar um notebook de um escritório de advocacia, em Americana. O que chamou a atenção na ocorrência foi que o indivíduo praticou o crime coberto por um lençol branco.

Após a ROMU tomar ciência do furto em andamento, no local dos fatos, segundo denúncia realizada ao controle da GAMA pela empresa de monitoramento, um indivíduo coberto com um lençol entrou no escritório e furtou um notebook.

A equipe observou ausência de sinais de arrombamento na porta e, em contato com a empresa de monitoramento, conseguiram as imagens do sistema de segurança do local e, com as características do indivíduo – onde ficou claro que o criminoso possui uma deficiência -, na perna, localizaram o homem pela rua Carlos Gomes x rua Carioba.

Abordado, o indivíduo foi indagado e confessou o furto, apontando o local onde escondeu o notebook. O representante da empresa de advocacia reconheceu o notebook furtado.

O indivíduo recebeu voz de prisão. As partes e objetos foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária, onde após tomar ciência dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante delito em desfavor do indivíduo, que permaneceu à disposição da justiça. O notebook foi restituído à vítima.