O ladrão da foto tem atacado lojas na região da Cidade Nova em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta quinta-feira ele roubou uma loja de produtos de limpeza que fica na rua do Algodão. O ataque do ladrão foi no período da tarde e os funcionários se assustaram com o ataque.

Os proprietários da loja divulgaram a foto na intenção de que as pessoas reconheçam o homem.