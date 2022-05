A equipe do Lado Leste conquistou o título do Campeonato Barbarense de Futebol Sub-20, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Em final disputada no Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no Jardim São Francisco, o time venceu o Grêmio Orquídeas pelo placar de 3 a 1.

Ao final da competição, os atletas receberam a premiação por equipes e também as individuais. Caio Franzini, do Grêmio Orquídeas, foi o goleiro menos vazado com cinco gols sofridos e Danilo Ferreira, do Lado Leste, o artilheiro com cinco gols marcados durante a competição.