Os relatórios de transparência do Kwai são importantes para manter a responsabilidade pelas ações tomadas para proteger a plataforma e proteger sua integridade. Para construir confiança por meio da transparência, o Kwai começou a divulgar relatórios em março de 2022 e continua a evoluir com as divulgações de dados novos.

Durante os primeiros seis meses de 2022 (de 1º de janeiro a 30 de junho), o Kwai removeu 8.205.948 vídeos em todo o mundo por violar as Diretrizes da Comunidade ou Termos de Serviço. Vídeos que violam as políticas representam menos de 1% de todo o conteúdo enviado para a plataforma durante esse período. Além disso, 92,43% desses vídeos foram removidos em 24 horas, 97,92% antes que os usuários os denunciassem e 90,93% antes de receberem visualizações.

O relatório de transparência fornece informações a usuários, parceiros e partes interessadas sobre como o Kwai atualiza as Diretrizes da Comunidade, como aplica as políticas relacionadas, como responde a solicitações de aplicação da Lei e como protege a propriedade intelectual nas regiões onde opera, incluindo América Latina, Ásia (excluindo China) e Oriente Médio. Além disso, traz dados sobre a quantidade e a natureza do conteúdo e das contas que foram removidas da plataforma e os motivos de sua remoção.

O relatório de transparência mostra o compromisso do Kwai em promover e aumentar a compreensão e a conscientização de suas políticas, ações de fiscalização e abordagem para garantir a segurança online dos usuários. A primeira edição foi divulgada em março de 2022, trazendo as medidas de segurança que foram tomadas para proteger a comunidade de julho de 2021 a dezembro de 2021. Esta segunda edição do relatório abrange de 1º de janeiro a 30 de junho de 2022. Para ler o relatório de transparência completo clique aqui.