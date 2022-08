A Kuaishou, desenvolvedora do Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, anuncia que obteve as certificações ISO/IEC 27701 e ISO/IEC 27001 para todos as suas plataformas disponíveis na China e em vários países da América Latina, Sudeste e Sul da Ásia e Oriente Médio.

ISO/IEC 27701 e ISO/IEC 27001 são padrões internacionais sobre como gerenciar a segurança da informação. A ISO/IEC 27701 é uma extensão de privacidade da ISO/IEC 27001 com requisitos adicionais para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gerenciamento de Informações de Privacidade (PIMS). Para a Kuaishou, isso prova que está tratando os dados pessoais com os padrões mundiais reconhecidos no setor.

“Esta certificação reflete a responsabilidade social e o compromisso da Kuaishou com a segurança das informações do usuário, marcando que a empresa atingiu o nível avançado internacional”, afirma Calvin Liu, diretor de compliance, comunicação e parceria da Kuaishou.

Um auditor terceirizado independente realizou uma série de verificações rigorosas para confirmar que os controles, a segurança global e as operações de risco da Kuaishou atendem aos mais altos padrões, avaliando como a plataforma protege seu desenvolvimento, infraestrutura, operações e serviços, e exige que o gerenciamento:

Examine sistematicamente os riscos de segurança da informação da organização, levando em consideração as ameaças, vulnerabilidades e impactos;

Projete e implemente um conjunto coerente e abrangente de controles de segurança da informação e/ou outras formas de tratamento de risco (como prevenção ou transferência de risco) para lidar com os riscos considerados inaceitáveis;

Adote um processo de gerenciamento abrangente para garantir que os controles de segurança da informação continuem atendendo às necessidades de segurança da informação da organização de forma contínua.

“Conseguir a certificação ISO 27701 e 27001 é mais um passo em nossa jornada de segurança abrangente. A Kuaishou continuará a aumentar o investimento no campo da segurança da informação, fortalecer a proteção da segurança da privacidade, melhorar continuamente com inovação tecnológica e de gestão, aprofundar a construção de um sistema de conformidade de segurança da informação e fornecer aos usuários serviços mais seguros e confiáveis”, diz Zhang Hua, chefe de segurança da informação da Kuaishou.

Sobre a Kuaishou

A Kuaishou é uma comunidade de conteúdo e plataforma social líder com a missão de ser a empresa mais obcecada pelo cliente do mundo. A Kuaishou tem se concentrado incansavelmente em atender seus clientes e criar valor para eles por meio da inovação e otimização contínuas de seus produtos e serviços. A Kuaishou fornece ofertas de produtos e serviços que atendem a várias necessidades do usuário que surgem naturalmente, incluindo entretenimento, serviços de marketing online, comércio eletrônico, jogos online, compartilhamento de conhecimento online e muito mais. Kuaishou é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong com código 1024.HK.