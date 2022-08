Desde que chegou ao território nacional, ao final de 2019, o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, tem impactado e empoderado pessoas comuns que agora podem facilmente descobrir, criar e compartilhar conteúdos do seu cotidiano com milhões de pessoas.

Com mais de 45 milhões de usuários brasileiros ativos na média mensal, a plataforma contabilizou, em levantamento realizado entre março de 2021 e abril de 2022, que cerca de 420 mil novos vídeos exclusivos são produzidos por mês apenas pelos criadores de conteúdo parceiros do app, com mais de 15 bilhões de visualizações mensais. Além disso, números internos também revelam que os usuários passam em média 60 minutos por dia no app.

Para celebrar a parceria com os criadores de conteúdo, a plataforma os convidou para uma noite especial. Pela primeira vez no país, a plataforma realizou nesta semana a #FestaKwai, para comemorar com os parceiros os resultados deste período e a premiação “Queridos do Brasil”, que por votação popular no app escolheu os 70 criadores mais queridos dos usuários entre 10 categorias na plataforma. Entre os convidados que marcaram presença, estiveram Markelly Oliveira, Tokinho, Cauê Fantin, Alicia Abravanel, Babu Lima, Lucas Pierre, Amanda Lince, Diogo Tiba, Luana Morena, Julia Ferrari, Phil Rocha, Alessandro Cerqueira, Thamara Albuquerque, Amanda Nathanry, Kálita Ramos, Edy Ferrary, João Ferreira e JP Venâncios. O músico paraense Felipe Cordeiro embalou a noite com sua apresentação musical.

Mariana Sensini, diretora-geral do Kwai Brasil, explica que para a empresa o criador é o foco e está em todas as tomadas de decisão. “Decidimos comemorar ao lado daqueles que contribuem para transformar o Kwai numa comunidade divertida, diversificada e que queira capturar o seu mundo, compartilhá-lo e contar a sua história. Acreditamos na igualdade de oportunidades e temos orgulho de ser a plataforma por meio da qual todos os estilos de vida são celebrados e tornados visíveis”, afirma.

O apoio oferecido pelo Kwai aos parceiros está ligado ao objetivo da plataforma de incentivar a produção, construir uma comunidade de criadores de conteúdo e democratizar o acesso a produções audiovisuais, gerando novas fontes de trabalho para esses talentos artísticos, produtoras e agências.