O espaço Korea Corner foi inaugurado na tarde de 15 de agosto no Campus I da PUC-Campinas. Estiveram presentes na cerimônia o Arcebispo Metropolitano de Campinas e Grão-Chanceler da PUC-Campinas, D. João Inácio Müller, o Reitor Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior, o Vice-Reitor Prof. Dr. Pe. José Benedito de Almeida David, pró-reitores, diretores de cursos e departamentos. Por parte da República da Coreia estiveram presentes o Cônsul Geral em São Paulo, Insang Hwang, o Vice-Cônsul, Joohoon Kim, e o Diretor do Centro Cultural Coreano em São Paulo, Wankuk Kim.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flosi, representou a Prefeitura de Campinas. Também estiveram presentes o presidente da Samsung de Campinas, e representantes das embaixadas da Espanha e do Japão, entre outras autoridades.

O espaço funciona em uma sala próxima ao Espaço Mescla, no piso inferior da Biblioteca (Prédio H13) do Campus I, e é uma realização da Universidade com o Consulado Geral da República da Coreia em São Paulo.

D. João Müller lembrou da importância do diálogo e da troca de informações, conhecimentos e experiências entre diferentes culturas. “Jesus passou por diferentes territórios e, com humildade, ensinou a importância de saber ouvir e dialogar. Nesses tempos em que estamos vivendo o autoritarismo e a falta de diálogo, esses ensinamentos de Cristo precisam ser relembrados e iniciativas como desse espaço são exemplo de como incentivar o diálogo”, disse.

O Reitor também destacou a importância do intercâmbio e agradeceu às

autoridades coreanas por acreditarem no projeto. “Queremos que este seja um espaço vivo e onde se vivencie o desenvolvimento do conhecimento. A Coreia é um exemplo por ser um país que se transformou da década de 60 para os dias de hoje investindo e fazendo da educação uma prioridade”, afirmou.

A PUC-Campinas já tem parceria com a Hanyang University, instituição com a qual a PUC-Campinas possui um Acordo Amplo de Cooperação Científica e Tecnológica, e agora deve firmar convênios com outras universidades coreanas para fins de cooperação no campo da pesquisa, desenvolvimento tecnológico, aprimoramento de professores-pesquisadores e mobilidade de docentes, de professores-pesquisadores e de discentes.

O Cônsul Insang Hwang lembrou que a Coreia já mantém uma relação com a Universidade no desenvolvimento de projetos. “Há tempo temos parcerias com a PUC-Campinas por meio do seu Grupo de Estudos Asiáticos e desenvolvemos diversos projetos, como a revisão feita pela Universidade de livros pedagógicos sobre assuntos referentes à Coreia”, disse.

Na inauguração, as autoridades e participantes conheceram o espaço, que começará a desenvolver suas atividades a partir do dia 16. Depois houve apresentações de projetos do Centro Cultural Coreano, como dança tradicional, canto lírico, música tradicional e taekwondo. Elas estarão disponíveis no Youtube e podem ser vistas clicando aqui.

Centro de cultura

O Korea Corner terá Clube do Livro, Clube de k-drama, grupo de estudos e uma variedade de programas, como workshops, palestras, seminários, aulas educacionais e programas culturais. Estão programadas também outras atividades futuras, como ensino de língua coreana e competição de k-pop.

O objetivo é que ele seja um centro de recursos educacionais e culturais que busca aumentar o acesso a materiais sobre a Coreia, criando experiências educacionais para os alunos da PUC-Campinas e para a comunidade local.

Pode participar das atividades qualquer interessado da comunidade interna da Universidade e também externa, pois o objetivo é divulgar a cultura coreana na RMC (Região Metropolitana de Campinas). As programações serão divulgadas no site da Universidade e também pelo Instagram no endereço KoreaCornerPUCCampinas .