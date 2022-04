O ex-vereador de Americana e pré candidato a deputado estadual Marco Kim Jorge (PDT) está no Grupo de Trabalho organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional que vai fazer a revisão do Plano Nacional de Habitação. Kim foi secretário de Habitação em Americana e trabalha na área há quase 40 anos.

O novo plano deve atender as demandas do Brasil para o período que vai valer de 2023 até 2040. “Faço parte desse grupo e tem sido muito rico planejar o futuro dessa importante política pública do Brasil”, disse Kim.