O candidato a deputado estadual e arquiteto, Marco Antonio Alves Jorge, o Kim [PDT], assinou em São Paulo um termo de compromisso com as Cooperativas do estado. O termo foi assinado em um encontro com o presidente da Ocesp, Edivaldo Del Grande e reafirma o seu compromisso com o movimento. “Foi muito fácil firmar esse compromisso, até porque, o cooperativismo está firmado há muito tempo no meu coração e na minha história de vida” – afirma, o candidato.

Delgrande recebeu KIM em sua residência e durante a conversa ambos relembraram pautas antigas e conquistas importantes do cooperativismo e falaram muito de onde o movimento ainda pode chegar. “O KIM é um cooperativista de primeira linha, que vive isso, que trabalha isso e é importante um cooperativista como ele estar buscando ser deputado e caminhar conosco”, relata. O presidente da Ocesp também firmou o seu apoio à candidatura de KIM e se colocou à disposição para o que puder contribuir. “Estamos juntos e aquilo que a gente puder ajudar, aquilo que a gente puder fazer nós vamos contribuir e ajudar”, finaliza.

Além de arquiteto, KIM já atuou como diretor e secretário de habitação em Americana, foi vereador por cinco mandatos e segue coordenando projetos habitacionais em toda região. “Eu sou cooperativista desde a minha infância e adolescência. Herdei do meu pai esse espírito, que era um produtor e cooperado. Depois, no exercício da minha profissão, pude aplicar os princípios do cooperativismo na criação de cooperativas habitacionais, cooperativas de hortas urbanas, cooperativas de reciclagem, entre outras”, finaliza.