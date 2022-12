Depois de ter sido procurado por moradores da Zona Sul, os quais reclamam da paralisação em diferentes obras da Administração Municipal, o vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), visitou, nesta manhã, diversos bairros de Santa Bárbara d’Oeste. E a partir de um levantamento feito pelo próprio parlamentar, que é membro da Comissão Permanente de Administração Pública, Kifú pretende questionar a Prefeitura, por meio de requerimentos de informações, a respeito do motivo de diferentes serviços não estar em andamento ou ainda não terem sido concluídos naquela região da cidade.

Como exemplo de obras paradas, o vereador cita a instalação de academia ao ar livre no Jardim Eldorado e a construção de área de lazer na rua da Bondade, no Vista Alegre. Kifú aponta também a falta de previsão para o início das obras do Complexo Esportivo do bairro Santa Rita, assim como da reforma de área de lazer entre a rua da Benignidade e a avenida Ruth Garrido Roque, para a qual já foi destinada emenda parlamentar do deputado André do Prado (PL).

“Enquanto os moradores da Zona Sul aguardam pela conclusão de algumas obras iniciadas há anos, outras regiões da cidade têm sido beneficiadas com diversas benfeitorias”, afirmou Kifú, ressaltando que deve questionar a Prefeitura sobre os motivos dessa discrepância. Além das obras paradas, o parlamentar também pretende se informar sobre os motivos de alguns serviços anunciados sequer terem sido iniciados pelo Executivo.

“Minha preocupação também é com o fato desses imóveis ou equipamentos, cujas obras estão paradas há tempos, estarem se deteriorando, seja pela ação do tempo ou por atos de vandalismo”, destacou o vereador. Segundo ele, essas longas interrupções, podem ampliar o custo final das obras, pesando ainda mais aos cofres públicos.