O vereador Júlio César Santos da Silva, o Kifú (PL), participou, na manhã de hoje (06), de palestra que compõe o projeto “Faixa de pedestre: eu respeito”, uma campanha de conscientização promovida pela Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança e Defesa Civil. Nesta etapa, todos os profissionais das auto-escolas de Santa Bárbara d’Oeste participam do curso, na sede da Sesetran. Durante a palestra, ministrada pelo secretário Rômulo Gobbi, foi abordada a importância do respeito às faixas de pedestres e foram citados artigos do Código de Trânsito, assim como as cidades que são referências nessa questão do respeito às faixas destinadas à travessia de pedestres.

O encontro, que contou com a participação de Paulo Caetano, diretor educacional de trânsito, e de Marcelo Viera, diretor de políticas públicas de segurança, incluiu, também, orientações sobre sinalização semafórica, transporte escolar e travessia com segurança dos pedestres em locais sem sinalização de via. Segundo Kifú, as orientações servem para que os profissionais repassem as informações aos novos condutores, visando a garantir uma mobilidade urbana mais segura em Santa Bárbara d’Oeste. Gobbi citou, ainda, os serviços de revitalização e pintura de faixas de sinalização de trânsito por toda a cidade, desde 2014, inclusive com mão-de-obra de sentenciados por pequenos delitos, iniciativa da secretaria elogiada por diversos órgãos do Estado e pela imprensa.

Fontes protesta contra a Aneel- reajuste nas bandeiras tarifárias

O vereador Carlos Fontes (União Brasil) manifesta protesto contra a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), por meio da Moção nº 295/2022, em virtude do novo reajuste, considerado “absurdo” pelo parlamentar, no valor da energia elétrica.

“A Aneel aprovou, em 21 de junho último, novo reajuste nos valores das bandeiras tarifárias, sendo a maior alta de 63,7%, no valor da bandeira de patamar vermelho 1, já o patamar vermelho 2 aumentará 3,2%. A bandeira amarela vai subir 59,5%, enquanto a verde seguirá sem cobrança. Os valores entraram em vigor em 1º de julho e valem até meados de 2023”, detalha Carlos Fontes.

“O povo brasileiro vive a pior crise financeira dos últimos tempos, com aumentos absurdos dos combustíveis, alimentos, gás de cozinha, energia elétrica, vestimentas, calçados e remédios, enfim, tudo está mais caro em nosso país”, lamenta o vereador.